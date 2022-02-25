高雄台灣燈會最高潮戲碼，也是壓軸演出，於昨(24日)晚上舉辦《聚光台灣 虎星高照》無人機展演，未料演出後半段竟嚴重「破圖」，因為遭到刻意嚴重訊號干擾，導致國旗圖樣無法完成，連最後的「戴姿穎跳殺」也無法完整成像，甚至歡喜虎爺也無法承現，對此高市府也要求電信警察介入調查。

高雄燈會無人機遭惡意干擾 ，最高潮「戴姿穎跳殺」未能完成，電信警察追查。(翻攝史哲臉書)

高雄市副市長史哲凌晨在臉書po文表示，「今晚無人機展演所發生的狀況，我們都相當的震驚。很抱歉也很遺憾。在無人機展演後半段，部份圖形無法完整展示演出。演出後，我立即請intel 團隊提出報告，大家也非常想釐清狀況。intel團隊與美國總部共同判讀所有電信資料，確認展演後段收到刻意干擾。我也立即請電信警察到場，進行相關徹查與協助。」

史哲表示，「我要求團隊即刻充電，必須在今晚完成重新進行測試，我要在現場確認測試無誤。凌晨一點，intel團隊擔心干擾電波尚在，所以先進行了30台的最大邊幅距離的安全測試，確認無誤後。凌晨兩點，我們進行了1500台的全版展演測試，圖形完整且沒有任何一架無人機返航。在無音樂的狀態下，現場無人機的風扇聲音更是驚人。透過測試都完整呈現，我們可以驗證，今晚的狀況的確是受到刻意的電信訊號干擾。」

「但目前我們的確找不到刻意干擾的來源。後續三天，我們將繼續謹慎面對。也懇請大家前來欣賞時幫忙協助，展演前一起關飛航模式、一起幫忙勸導非合法申請的無人機。」

高市府及國際團隊也指出，此次台灣燈會在高雄的無人機展演，是其經歷過最多觀眾的一次，對於無法完整成像，感到相當抱歉，也感謝大家對演出的支持。

民眾指出，晚上的無人機一開始還好好的，但中途開始，圖形就愈來愈無法成像，包括戴資穎都「破碎的」，到了最後面根本不用說，整個「悲劇」，有網友猜測，因為人太多，手機沒開飛航模式，可能因此導致訊號嚴重干擾。