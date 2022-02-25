連日的雨終於停了，天氣也開始逐漸回溫，不過氣象專家吳德榮表示，今(25日)晨各地溫度仍偏低，嘉義、雲林甚至出現10.4度低溫，民眾期待的228連假即將到來，各地天氣晴朗穩定。

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(24日20時)歐洲(ECMWF)模式顯示，未來10天無強冷空氣，但大約每隔3天左右皆有小股東北風，為北台灣帶來輕微的變化，對其他各地幾無影響。

今天大氣漸轉乾，大台北轉多雲，桃園以南晴朗穩定，北海岸、東半部偶有零星短暫雨；白天起冷空氣減弱，氣溫漸回升。各地氣溫：北部11至20度，中部11至24度，南部11至26度，東部12至24度。

明日至下周二(26至1日)各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；各地舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨偶有「輻射霧」。唯下周(27日)因東北風略增強，北台灣雲量稍增，其他各地沒有變化。

下周三(2日)另一小股東北風，冷空氣很弱，迎風面大台北及東半部有局部短暫降雨的機率，氣溫稍降；其他各地持續晴朗穩定，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨偶有「輻射霧」。下周四(3日)東北風減弱，北台灣天氣漸好轉，西晴東偶雨；白天舒適微熱、早晚涼。