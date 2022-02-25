晶圓代工廠聯電(2303)宣布，董事會通過在新加坡Fab 12i廠區擴建新先進晶圓廠計畫，P3新廠總投資金額50億美元，首期月產能規畫為3萬片晶圓，預計2024年底開始量產。加計Fab 12i擴建計畫，聯電2022年資本支出預算將提高至36億美元。

此外，聯電董事會亦通過2021年財報及股利分派案，擬以資本公積發放每股現金股利3元，創1997年以來近25年新高，以24日收盤價51.8元計算，現金殖利率達約5.79％。公司將於5月27日召開股東常會。

聯電表示，集團已在新加坡投入12吋晶圓製造廠營運超過20年，Fab 12i廠亦為集團先進特殊製程研發中心。Fab 12i P3新廠為新加坡最先進的半導體晶圓代工廠之一，提供22及28奈米製程，總投資金額50億美元。

聯電指出，Fab 12i P3新廠生產的特殊製程技術，如嵌入式高壓解決方案、嵌入式非揮發性記憶體、RFSOI及混合信號CMOS等，在智慧手機、智慧家庭設備和電動車等廣泛應用上至為關鍵。

由於5G、物聯網和車用電子大趨勢的帶動，對聯電22及28奈米製程需求的前景強勁，因此Fab 12i P3新廠擴增產能也簽訂長期供貨合約，以確保2024年後對客戶產能供應。聯電期待新廠能滿足市場強勁需求，特別是協助紓解22及28奈米晶圓產能的結構性短缺。

聯電董事長洪嘉聰表示，集團過去20年裡，受益於新加坡透過完善的基礎設施、產業鏈及人力資源來吸引高科技公司的願景，新加坡Fab 12i廠是集團旗艦創新中心，與客戶合作新研發項目，將在新廠上線後立刻投入生產。

洪嘉聰指出，近期半導體供應短缺已明確點出半導體供應鏈必須提高透明度，共同降低風險。此次擴廠投資是聯電與重要客戶朝共同目標緊密合作的成果，將使聯電的製造能量進一步朝多元化邁進，並在提升供應鏈產能與創造客戶的長期成功上盡最大努力。

新加坡經濟發展局主席馬宣仁指出，半導體為新加坡的一大支柱產業之一，聯電在其中扮演舉足輕重角色。聯電對新加坡的信任及投資，將深化新加坡在全球半導體產業鏈的地位，符合經濟發展局提升新加坡在半導體產業鏈地位的願景。