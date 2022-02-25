台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)董事會通過2021全年合併財務報告。2021年合併營收為87.71億元，年增14.8%，營業毛利及稅後淨利分別為23.39億元、8.37億元，年成長率分別為114.42%、224.65%，而歸屬母公司業主淨利為7.52億元，年增245.24%，每股稅後盈餘(EPS)為1.7元，年增240%，創近10年新高。

榮剛表示，公司自2021年以來積極推行的精實生產、原物料策略採購以及擴大工具鋼市占等策略，均獲得不錯成效，並將全年毛利率由2020年的14%拉升至27%，成長將近一倍，加上去年新冠肺炎疫情逐漸舒緩，民生工業與基礎建設需求大幅回溫，鋼鐵市場供需熱絡，帶動價格上揚，而後又有中國煉鋼減產及取消出口退稅補助、美國2兆元基建方案等正面效應激勵，使得稅後淨利大幅超越前兩年表現，成長2倍有餘。

榮剛指出，綜觀國際市場，汽車產業從今年下半年起有望隨著各國新冠肺炎確診人數下降復甦，使用工具鋼製作的模具需求將隨之增加，而歐洲因中國取消出口退稅補助，間接使台灣工具鋼鋼品競爭力大幅提升，加上美國基建需求開始發酵，都將推升工具鋼的供需。而近來油價高漲持續推動油/氣井重新運作，頁岩油氣產業亦逐步恢復生機。能源機組則是汰舊換新需求持續，葉片材(ESR級)需求持續平穩。此外，也觀察到航太產業正在復甦，波音及空巴接單出貨逐漸恢復，榮剛VAR接單出貨也同步遞增，公司相信隨著後續能源、航太的高值化產品需求推增，將帶動毛利有更好的表現。公司今年的營運方針除了繼續著重於本業發展之外，日前也正式成立日本分公司，持續進行擴大該市場與佔有率之計劃。

在生產製程面，榮剛建構中的50噸煉鋼爐將於今年年底試車，另外今年也將啟動新營廠增設CC連續鑄造線及柳營開胚廠的改造案，資本支出將再增加約10億元。在人力資源方面，經營團隊表示，員工一向是公司最重視的資產，為感謝員工與公司攜手打拚，走過新冠肺炎對營收的衝擊，締造新一波獲利佳績，2022年全面調薪5%。

榮剛稍早的董事會已變更每季可配發股利政策，因此今日董事會同時通過去年第四季盈餘分派案，考量去年第一、二、三季皆未分配盈餘，加上去年第四季營運表現佳，擬配發現金股利每股新台幣1.4元，以周四收盤價22.9元計算，現金殖利率約6.11%。公司並於5月26日召開111年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)，地點位於台南市柳營區工二路10號(公司總部大樓1F會議室)。

榮剛除息交易日為3月16日，最後過戶日為3月17日，停止過戶期間為3月18日至3月22日，除息基準日為3月22日。現金股利發放日為4月12日。