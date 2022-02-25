南亞科(2408)去年獲利年增1.97倍，基本每股盈餘7.40元，近3年新高。公司擬配息3.70349933元，配息率50%，以周四收盤價76.3元計算，現金股利殖利率為4.85%，並於5月26日召開111年股東常會。

南亞科110年度合併財務報告業經董事會決議通過，營業收入856.04億元，年增40.3%，營業毛利370.43億元，營業利益271.86億元，稅前淨利277.67億元，本期淨利228.49億元，歸屬於母公司業主淨利228.49億元，年增1.97倍，基本每股盈餘7.40元，近3年新高。

南亞科董事會決議股利分派，110度現金股利總額為新台幣114.7億元，預估每股現金股利約為新台幣3.70349933元。配息率50%，實際每股股利將依除息公告日之股份總數計算。以周四收盤價76.3元計算，現金股利殖利率為4.85%，並於5月26日召開111年股東常會，地點位於桃園市蘆竹區南崁路1段336號。

南亞科董事會決議111年度資本支出預算案，本次董事會通過2022年度資本支出預算以不超過新台幣284億元為上限，相當年增1.3倍，其中包含10奈米級製程技術量產、新廠、研發及一般性等資本支出，資金來源為自有資金，具體目的為配合營運需求。南亞科表示，今年資本支出主要用於新世代製程產品小量生產，除10奈米級第一世代外，明年第二世代也有機會小量試產。