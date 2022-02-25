台灣網友留言。（圖／翻攝自網路）

俄羅斯總統普丁24日宣布，在烏東頓巴斯地區進行進行特別軍事行動。前民進黨立委郭正亮直言，普丁出手之狠，連在地記者都感到意外，而如果普丁擴大頓巴斯的範圍，就麻煩大了。此消息引發熱議，大批網友卻認為，普丁的心思難測且說到做到，他的想法本就非一般人所能估量，呼籲台灣要以俄烏之戰作為警惕。

前民進黨立委郭正亮24日在《TVBS》政論節目〈新聞大白話〉表示，普丁出手之狠，連在地記者都感到意外。郭指出，普丁徹底壓制烏克蘭反抗力量之後，可能開始要接受談判。

郭正亮分析，這次俄烏問題在於頓內次克、盧甘斯克兩個共和國，即所謂頓巴斯的範圍。但普丁所稱的頓巴斯，包括東北角卡爾可夫，也是「歷史上的頓巴斯」，這就很麻煩，普丁是否想要恢復歷史上的頓巴斯而真的佔領、竟即佔領歷史上的大烏東？因為這裡都有俄羅斯人。如果普丁擴大頓巴斯的範圍，就麻煩了，麻煩大了。

郭正亮的言論引發熱議，網友紛紛在《中時新聞網》與《yahoo!新聞》留言：「普丁的心思只有他自己知道」、「普丁就是普丁！烏克蘭被狠打台灣才是真麻煩大了」、「普丁是KGB出身的。當然是快狠準！」「普丁不會甩你的，美國自阿富汗撤軍被俄羅斯看破手腳，美國現在是垂垂老矣的國際警察」、「這是給那些成天挑釁對岸，想著台灣可以撐一週，美國會救援的爛嘴政客一個警醒」、「台灣要好好以烏克蘭作為警惕」。