俄羅斯總統普丁昨（24日）宣布對烏克蘭東部進行「特種作戰」並發動飛彈攻擊，烏克蘭已有10座城市淪陷，連民宅樓房都慘遭波及。定居台灣5年的烏克蘭美女網紅「林佳娜」（Tatiana Lin），得知家鄉被戰火攻陷，崩潰發全黑圖引發關注。

林佳娜昨（24日）晚間在社群平台PO一張全黑圖，表示：「謝謝大家關心我，我的家人，和我的國家，很多媒體都來詢問我，可不可以接受採訪？希望你們都能了解，我的心很痛，說不出什麼有用的話……我只想說，做為平民老百姓，我們真的沒辦法做什麼……只希望戰爭趕快結束。」最後，林佳娜感謝台灣讓她有個安全居住的家。

文章PO出後，網紅好友蕾菈、培根、蔡哥、莎莎、金針菇等都留言關心，還有眾多網友也湧入打氣：「保祐烏克蘭的百姓平安」、「希望世界找到應變措施，烏克蘭撐住」、「天佑烏克蘭」。

除了林佳娜，已拿到中華民國身分證的烏克蘭裔藝人瑞莎，也十分掛心家鄉的情況，她透露目前留在烏克蘭的親友有奶奶、爸爸的弟弟（叔叔）和他的家人，「今天（24日）一整天打電話給他們，他們不接。感覺很無力，很想幫助什麼，但完全想不到能幫助到什麼」，語氣中流露滿滿的無奈。