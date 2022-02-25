隨著俄羅斯對烏克蘭軍隊發動全面進攻，由烏克蘭的北面、東部與南部發動攻擊；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）證實，自俄國24日入侵以來，已有137名人死亡、316名人負傷。話鋒一轉，他指責西方國家只有口頭支持，而不願支持基輔加入北約。

在臉書帳號發布的影片裡，澤倫斯基指責其他國家「畏懼」支持烏克蘭加入北約，「誰已做好準備保證烏克蘭能加入北約？老實說，每個人都害怕。我詢問過我們所有合作夥伴是否和我們站在一起。他們都說和我們同在，但他們還沒有準備好讓我們與他們結盟」。

他繼續說到，「無論我與外國領導人進行多少次對話，我都能聽到一些說法；首先是我們得到支持。我感謝每個具體協助我們的國家，而不是僅有口頭的協助。但是，我們只能獨自保衛我們的國家。誰與我們一同作戰？老實說，我看不到」。

他繼續說到，「今天我問了27名歐洲領導人，烏克蘭是否將加入北約。我直接的問；每個人卻害怕而不願回答。但我們不怕，我們無所畏懼」。