《戲說台灣》御用女星陳蔓菲(舊名：李宇柔)人生幾經波折，不但求子不順，好不容易生下的兒子卻罹患罕病，需要她全心全意照料，她本人先前也因腸爆裂緊急送醫，住院急救10多天才恢復正常，本以為如今生活回歸正軌，可以過得舒心一點，不料又出事，日前透露自己倒車撞到豪車特斯拉，卻因情緒管理問題，在女兒面前做出不好的示範，還傷了女兒的心。

陳蔓菲前天(2/23)在臉書po文，透露當天她去載放學的女兒，因為下雨視線不好，停車時已經放慢動作，沒想到這一倒退竟碰撞到後面的特斯拉，她當時第一個念頭是覺得煩，後車車主也下車了，兩人都在淋雨，「我問他怎麼辦，沒有任何傷痕，可不可以算了？」，但對方認為以防萬一，還是報警比較好。

陳蔓菲聽了一急就回：「以後會怎樣？剛剛就是頂到啊。輕碰一下，連痕都沒有！」，但對方堅持報警，她自此不理對方，進超商處理自己的事，不久後警察來了，警察很客氣，是她情緒起伏很大，下大雨要去分局做筆錄，途中還找不到路，此時對方已經做好筆錄，陳蔓菲也依規定交出行車紀錄器，但卻是臉色垮到不行還臭臉，情緒起伏相當大。

警方見狀提議是不是先給和解書，但陳蔓菲馬上回絕：「不要！不用和解。責任我負。我們不要再見面了！不辦和解」，讓警察跟特斯拉車主都很尷尬，但車主答應不再見面，警察也開了三聯單，陳蔓菲認為做了筆錄且鏡頭清楚都有拍到，無須多言，一直想走，反倒是特斯拉車主暖心遞來一杯拿鐵，還給了她女兒鮮奶，看了一眼筆錄就同意她離開，反觀陳蔓菲則是拎了包連女兒都不管，轉頭就走人，「不知道為什麼，我就是覺得很煩，麻煩到我了」。

對比於陳蔓菲的不耐煩，反倒是年幼的女兒出來救場，頻跟警察道謝，然後跟車主解釋：「我哥哥生病在家，我媽媽不喜歡在外面太久丟我哥哥跟外傭在家，對不起，對不起我媽媽臉很臭，她急著回家啦！謝謝叔叔你的咖啡跟牛奶⋯」，說完這些才進了電梯，母女倆就一直沒有對話。

直到進了車子，女兒才緩緩說出心聲：「我知道全世界妳只對哥哥有感覺，我也知道妳連來接我都覺得討厭，妳急著回家找哥哥，可是妳真的撞到人了，妳在車禍現場還在做自己的事，讓我去跟警察講話，妳不能這樣子，妳一句對不起都沒有說」，而陳蔓菲只是加快了車速，並未回話，女兒則要她不用趕，因為爸爸應該到家了，對母親難掩失望，而到了晚上女兒入睡後，陳蔓菲回想女兒跟她說的話，不禁思量，應該跟她說些什麼，「我錯了，我該怎麼說？我該說什麼？明天放學再說吧！」，網友們也誇獎女兒的成熟，鼓勵陳蔓菲正視女兒的心情，不要讓孩子覺得被冷落。