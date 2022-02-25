「電音女神」謝金燕，即便47歲仍保持凍齡美貌和前凸後翹的好身材，不時會透過社群網站和粉絲分享生活點滴，近來獲邀到美國演出的她，曬出好幾張在當地的街拍美照，不過突然放話要跟經紀人「報仇」，引發一陣討論。

謝金燕日前飛往美國商演，還和羅志祥合唱經典歌曲《姐姐》，瞬間炒熱氣氛，事後還跟謝金燕一同慶功，足以見得兩人的好交情，不過結束演出後，還沒立刻回台的她，在Instagram曬出好幾張街拍美照，只見街道上根本看不到路人，彷彿整個城市都是她的舞台，照片中看得出來保養得宜的她，不僅維持著傲人魔鬼身材，還露出小蠻腰和腹肌，讓許多人稱羨不已。

謝金燕被經紀人狂唸讓她直呼要報仇。（jeanniehsieh___bbb IG）

不過謝金燕也透露一段小插曲，那就是她只帶一件羽絨外套就飛往美國商演，導致被經紀人狂唸「每張照片都像同一天」，讓她開玩笑撂下狠話：「我要報仇」，不過大露姣好身材也引發話題，讓網友紛紛留言大讚：「姐隨便拍拍都是焦點，我已經戀愛了」、「姐姐怎麼可以這麼美」、「剛剛以為是哪個小妹妹」、「就欣賞姐姐的風格，漂亮」。

不過在跨年前夕，謝金燕無預警PO出「獨眼龍照」，自曝右眼腫脹還瘀青，事後經紀人表示，她遭受萬年針眼纏身，還大到影響視線，目前已動小手術清除針眼，對此，謝金燕也向外界報平安：「姐的眼睛正在緩慢康復中，大家別太擔心」。