瑞鼎(3592)去年營運爆發，稅後淨利年成長400.9%、每股大賺65.09元，全年毛利率、營益率及淨利率三率三升，董事會也通過每股擬配發45元現金股利、配發率達8成。

瑞鼎去年全年合併營收248.34億元，年增加72.2％；整體毛利率因產品組合持續優化及成本轉嫁上升至42.8%，年增加16.8%；營業淨利51.2億元，年成長364.1%；全年合併稅後淨利42.91億元，年成長400.9%；每股盈餘65.09元、寫下歷史新高紀錄；2021年全年毛利率、營益率及淨利率三率三升。

瑞鼎去年第四季合併營收66.60億元，季減少1.1％、年增加56.6%；單季毛利率45.5%、年增加16.3%；營業淨利14.39億元，季減少3.0％、年增加167.4%；稅後淨利12.02億元，季減少4.4％，年增加192.6%；每股盈餘18.14元，僅次於去年第三季。

瑞鼎董事會亦決議發放現金股息34.13億，現金配息率約達八成，以IPO增資後新股本計算，每股會配發45元的現金股利。

瑞鼎表示，2021年全年合併營收248.33億元締造新猷， 主要是受惠於疫情影響下帶動科技產品的需求，全產品線皆成長強勁，大尺寸顯示驅動IC受惠於商用與高階機種的強勁需求，加上長期以來將技術佈局在高階產品，因此順利搶占商用及電競類高階產品商機。AMOLED驅動IC方面因疫情影響帶動5G高網速通訊需求、AIOT的萬物相聯，使得手機、穿戴產品需求旺盛，平板則受惠於教育需求。車載及工控驅動IC受惠於車載和工業對人機介面智慧化的需求趨勢，呈現穩健的動能成長；時序控制及電源管理IC同步受惠於面板產業的強勁需求。

瑞鼎進一步表示，去年第四季大尺寸驅動IC因部份電視與Chromebook機種需求放緩，因此調整產能至IT類產品比重增加，商用的筆記型電腦產品仍維持拉貨動能，桌上型顯示器則因商用類產品出貨動能仍佳，因此大尺寸驅動IC整體營收淡季效應優於預期。AMOLED顯示方面，品牌廠青睞AMOLED的可撓性、輕薄、高色彩飽和度等優異表現，擴大滲透手機市占。AMOLED的滲透也推升後疫情時代的穿戴式裝置，消費者重視各項量測及監控數據，讓穿戴裝置成為AIOT的最佳輕巧便利的配戴裝置，帶動營收保持成長。車載顯示在電動車、自駕車的需求帶動下，顯示面板的尺寸朝向大型化並且增加數量，營收呈現穩健成長，持續挹注營收動能。

展望今年第一季，瑞鼎表示，第一季預期將會淡季不淡。大尺寸顯示器產品動能已有小幅增溫，IT商用產品仍有不錯的拉貨動能；AMOLED面板的各種應用仍維持良好的需求動能，尤其以手機方面因爭取到晶圓產能新奧援，可保持強勁的拉貨動能，並且引領營運成長；車載及工控保持穩健的成長態勢。