新北市蘆洲區發生一起因使用電暖爐引發的高樓火警。蘆洲三民路一處社區，11樓，凌晨2時許竄出大火，當時住戶紛紛逃生，但有一名14歲少女受困，消防隊佈水線冒險上樓搜救，迅速控制火勢後，在起火住戶房間內浴室找到一名遭嚴重燒燙傷，已無生命跡象的少女，經送醫急救後順利恢復生命跡象。

蘆洲一處社區住戶疑使用電暖爐引大火全家逃，少女「錯誤決定」躲浴室釀命危。(民眾提供)

警消調查，該棟住戶有一家五口，女屋主外出上班，家人疑似使用微波爐調理消夜，未料卻突然爆炸，連帶的也讓電暖爐著火，大家慌亂中紛紛逃生，卻沒見到14歲少女，於是焦急地打電話報警求援。

警消趕抵現場後，因已得知有人受困，立刻上樓佈水線，當時火勢還相當猛烈，但因起火範圍不大，經迅速撲滅後，在房間浴室內找到躲在內的少女，但當時她嚴重燒燙傷，已無生命跡象，送醫急救後恢復心跳。所幸送到醫院後有警消初步調查，疑似使用電暖爐不慎起火，但詳細起火原因，仍待火調人員調查釐清。