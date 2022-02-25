本季到現在還沒上過場的鵜鶘「爆鞋哥」錫安威廉森，25日遭到美媒爆料，早在1月初就離開球隊處理自己傷勢，整整一個多月不見蹤影，原因是他對鵜鶘籃球事務總裁大衛葛瑞芬嚴重不信任，尤其是對葛瑞芬親自挑選的醫療團隊沒信心。

其實早在錫安威廉森的菜鳥球季，他就相當不滿鵜鶘高層處理他的膝傷狀態，原本預估6到8周的傷勢，卻讓他拖到3個月才復出，更有上場時間限制，甚至他認為葛瑞芬從頭到尾不講實話，更把鵜鶘當年戰績欠佳責任推給總教練金特利。

不過錫安威廉森當前最大的問題，卻是出現在他的繼父李安德森身上，因為安德森不僅持續掌控錫安威廉森的職業生涯進度，更是錫安威廉森的私人教練，也害錫安威廉森往往會拒絕接受專業的醫療建議，反而只會聽從自己繼父的意見。

從去年底錫安威廉森出現在鵜鶘比賽場邊的擁腫模樣，他的問題恐怕不只是傷痛，而是嚴重肥胖變形的身體條件，因為他從來不肯忌口，更喜歡吃高熱量的食物，如果他持續這樣胖下去，就算傷勢宣告痊癒，他可能也暫時沒辦法回到場上打球。