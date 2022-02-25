光電股去年財報，富采投控(3714)、湯石照明(4972)去年EPS達3.21元、2.51元，富采上季獲利遜預期、湯石上季獲利一季抵去年前三季。富采上季擬配息2元，殖利率逾2%，湯石年度擬配息2.1元，殖利率逾6.5%。受到周四烏俄開戰衝擊，富采股價重摔近半根跌停，收在85.8元，續創新春新低價；外資連8日賣超3.3萬張，投信則小敲進續買超104張。湯石周四也收跌1.08%報32.1元，摜破5日線、回測月線；外資周四則小回補相挺。

晶電、隆達因合組富采投控而下市，2021年在mini LED開始量產出貨下，2021年合併首年就繳出獲利財報，董事會通過110年度合併財務報告，去年營業收入364.24億元，營業毛利76.18億元，平均毛利率約20.92%，營業利益21.10億元，平均營益率約5.79%，稅前淨利23.63億元，本期淨利18.98億元，歸屬於母公司業主淨利21.78億元，基本每股盈餘3.21元。

富采去年第四季營收98.52億元，僅比去年第三季旺季高峰季減4.6%，為2021年單季次高，毛利率20.17%，季減4.6個百分點，營益率7.59%，季減2.6個百分點，獲利4.41億元，季減65%，每股盈餘僅0.65元，較去年第三季的1.91元下降，為最近三季新低，獲利季減幅度遠大於營收下滑幅度，獲利遜於預期。

富采董事會決議股利分派，110年第四季度配息2元，公司第1季至第3季未分派盈餘，第4季係發放全年度盈餘。以周四收盤價85.8元計算，現金殖利率2.33%。並於5月31日召開111年股東常會，地點位於新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室)。

富采將於下周四(3月3日)下午召開實體券商法說會，富采董事長李秉傑、晶元光電董事長范進雍、隆達電子董事長蘇(峰)正、晶成半導體董事長施韋、富采財務長張博儀將親自出席主講。高層預計再對2022年Mini LED產業釋出景氣風向球，市場聚焦三安光電追趕的速度、Mini LED營收占比、新產能放量情況等。

隨著mini LED開案量提升，相關供應鏈從設備端到打版端，富采已見獲利躍升。法人認為，Mini LED應用將持續擴大，搭載Mini LED面板車用題材將於下半年量產，Apple產品及Mini LED TV出貨量也有望倍數成長，預期富采相關產能在擴產5成下仍可維持滿載水準。

LED燈具廠湯石照明董事會也通過110年度合併財務報告，去年營業收入10.51億元，年增30%，營業毛利3.64億元，營業利益1.42億元，稅前淨利1.31億元，本期淨利0.95億元，歸屬於母公司業主淨利0.95億元，年增21.48%，基本每股盈餘2.51元，較前年2.08元成長。

湯石去年第四季獲利4697萬元，年增261.3%，創下最近15季新高紀錄，一季獲利抵三季，單季每股盈餘約1.17元。

湯石董事會決議股利分派，110年度配息2.1元，低於前一年度的2.4元，以周四收盤價32.1元計算，現金殖利率高達6.54%。並於5月26日召開111年股東常會，地點位於新北市板橋區民權路88號3樓(台北新板希爾頓酒店3樓會議室-4)，為視訊輔助股東會。公司除息交易日為6月15日，最後過戶日為6月16日，停止過戶期間為6月17日至6月21日，除息基準日為6月21日。現金股利發放日為7月18日。