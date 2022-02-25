全球新冠肺炎疫情衝擊，統一超商(2912)2021年稅後盈餘為88.62億元，年減13.45%，每股盈餘為8.52元，公司董事會決議每股配息9元，展望今年，統一超表示，今年仍將持續展店、擴大數位體驗服務，營運樂觀可期。

統一超2021年合併營收為2627.35億元，較年增1.64%，營業毛利為881.23億元，年增0.04%，合併毛利率為33.54%，年減0.53個百分點，受到國際疫情與本土三級警戒等多重因素影響，歸屬於母公司稅後盈餘為88.62億元，年減13.45%，每股盈餘為8.52元，較2020年減少1.33元；不過，隨著台灣本土防疫限制逐步鬆綁，2021年第4季合併營收686.45億元、年增3.77%，合併稅後盈餘27.56億元、年增7.25%，營收及獲利皆轉為正成長。

台灣7-ELEVEN去年持續多元展店，以行動隨時取深耕OPEN POINT會員生態圈，創新推出「i預購」、「i划算」數位購物工具，優化顧客數位體驗等各項策略奏效，同時因應疫情架構「就近買、安全付、安心吃」社區補給站有成；加上轉投資事業統一精工、統一速達、統一生活、博客來等表現亮眼，貢獻集團營收成長，有效降低外部疫情干擾，使得合併營收維持正成長。

商品創新部分，7-ELEVEN扮演社會廚房角色，疫情期間推出蔬果箱、首創超商設置「嚴選素材鮮物」專區積極掌握輕料理需求，「御料小館」系列拓展商品結構、獨家品牌「天素地蔬」專區達1500店，搭配持續開拓星級美食系列，帶動冷凍品、配菜類業績成長各超過1成；去年節令檔期、振興經濟日、五倍券相關活動與進口商品熱銷，帶動一般食品類銷售成長近3%。CITY系列推出門市及行動隨時取檔期活動，穩固熟客經營帶動成長。

截至2021年12月底，7-ELEVEN門市店數共6379家。

展望2022年，統一超表示，7-ELEVEN持續多元展店、開發創新服務與差異化商品，參與集團2/22-2/28「愛的分享週」主題活動推出各式優惠，深耕OPEN POINT會員生態圈，提供多樣化的線上線下消費體驗，並結合foodomo等三大外送平台，積極打造「被消費者依賴的服務平台」，帶動業績穩健成長。