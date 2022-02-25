俄烏大戰日前正式開打，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稍早證實，自俄國24日入侵以來，已造成137名人死亡、316名人受傷，毀損的房屋等建設則難以估計。對此，來自烏克蘭的名模瑞莎和許多烏克蘭網紅都一一發表心碎心情，而徐乃麟兒子徐新洋的俄羅斯籍女友宋蕊安（Soa）昨(24日)則透過經紀人表示不方便多回應什麼。

俄羅斯正式派遣軍隊進攻鄰國烏克蘭後，網上便傳出許多當地民宅和建築遭到轟炸的影音，多位民眾因此遭攻擊而受傷全身是血的相關報導或照片，也透過網路傳遍全世界，讓許多人看了無不為之嘆息，俄羅斯總統普丁先前對此表示，俄羅斯在頓巴斯地區採取特別軍事行動是「別無選擇」，烏克蘭總統澤倫斯基則呼籲，所有準備好抵抗俄羅斯的民眾必須挺身而出，政府將發放武器給需要的人，並強調民眾必須堅強、團結撐過困境。

徐新洋與宋蕊安目前穩定交往中。（圖／翻攝自kungfupoker、real.soa IG）

對此，昨（24日）男星炎亞綸發文寫下：「War is Cruel（戰爭是殘酷的）」，吳慷仁無奈說：「此刻看著國際新聞感到沈重…#願世界和平」，瑞莎則哽咽透露家中的弟弟、爸爸、媽媽、外婆多年前已經跟她一起來台定居，目前在烏克蘭居住的還有奶奶、叔叔跟其他家人，她著急打電話聯絡當地親人一整天，但對方都沒接電話，「感覺很無力，很想幫助什麼，但完全想不到能幫助到什麼」。

宋蕊安2年前在台發片。（圖／中時資料照片）

而26歲的俄羅斯籍女星宋蕊安（Soa）19歲時來台大念書，本來畢業後打算回家鄉，但因和徐乃麟大兒子徐新洋相識相戀，人生有了轉折，宋蕊安2年前也出道推出首張同名EP《SOA》，針對俄烏戰事，據《自由時報》報導，宋蕊安透過經紀人低調說：「不好意思，蕊安目前先不方便回應！感謝感謝！」