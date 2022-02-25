俄羅斯與烏克蘭情勢連日緊繃，美國總統拜登昨特地在其推特發表聲明，希望全世界的人民一起來為烏克蘭祈禱，美國在台協會（AIT）也隨即在臉書分享這篇聲明，但卻引起台灣網友正反兩面看法。對此，宅神朱學恒直言，拜登都講了要替烏克蘭人民祈禱了，自己就不懂底下為何一堆台灣網友去苦苦相逼。

美國在台協會分享拜登總統聲明。（圖片摘自美國在台協會臉書）

針對烏克蘭和俄羅斯局勢，AIT昨（24日）在臉書PO出拜登總統的聲明，強調「全世界的人民今晚與烏克蘭人民一起祈禱，因為他們遭到俄羅斯軍隊無端和無理的攻擊。普丁總統選擇了一場有預謀的戰爭，這將帶來災難性的生命損失和人類苦難。俄羅斯要為此襲擊將所帶來的死亡和破壞負起全責，美國及盟國和夥伴將以整合和果斷的方式做出回應。全世界都將追究俄羅斯的責任」。

不過，AIT的這篇PO文卻引發台灣網友正反兩面看法，有些網友表示，「烏克蘭加油」、「為烏克蘭祈禱」，另有網友認為，「很多人留言都是在講幹話」、「連基輔都開炸了，還在那邊祈禱，是要祈禱著魔鬼不要繼續伸出魔抓嗎？現在烏克蘭人最需要的不是祝福而是實質的協防」、「一堆人祈禱美國出兵而不是我們自己出兵，別人家的孩子死不完」？

網友留言。（圖片摘自美國在台協會臉書）

更有網友指出，「對台灣人來說，接連看到貴國在阿富汗跟烏克蘭的事件反應，不會再存有幻想，我們只能自立自強、自求多福吧」、「真是令人失望，身為最強大民主國家的領導人，結果只能祈禱？」「所以貴國好像也只能袖手旁觀對吧？在這邊祈禱，希望上帝能出手擊退俄國嗎」、「老天待台灣人不薄，讓我們看到了阿富汗，再讓我們看到烏克蘭的例子，這樣還看不清美國就辜負老天了」、「下一個被老美出賣的可能就是台灣了」。

看到網友的評論，朱學恒也隨即在其臉書發文表示，「拜登都講了要替烏克蘭人民祈禱了，我就不懂底下為何一堆台灣網友去苦苦相逼」，許多網友也留言表示，「那些人好傻好天真，不想面對現實」、「如果我們有事、他應該也會幫我們祈禱」。