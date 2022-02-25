無畏俄烏開戰，台股今開盤上漲逾50點，以17617.36點開出，隨後買盤持續進場漲逾百點，台積電維持平盤，航運三雄長榮、萬海及陽明漲逾3%，表現相對強勢。

昨（24日）台股盤中，俄羅斯總統普丁宣布開戰後，一度急殺近500點，最終收跌460點，成交值4336億，三大法人合計賣超611.16億，其中外資狂殺534.49億為外資單日賣超史上第五高金額，自營商賣超126.47億元，投信買超49.78億。

周四美股道瓊盤中一度重挫逾800點，不過後續獲得大量買盤低接，終場反而收漲92.07點（或0.28%），其餘三指數同樣收紅，那斯達克漲436.10點（或3.34%）至13473.58點，標普500指數63.20點（或1.50%）至4288.70點，費城半導體121.36點（或3.70%）至3399.16點。

康和證券投資總監廖繼弘認為，最首要的關鍵是這場戰爭何時能結束及美股必須先止穩，台股部分為台積電要守住600元及年線，因2020年疫情反彈以來，台積電均穩住年線之上，雖有短暫跌破，但很快就站回，同時17,500點及17,000點這兩個關鍵點位，若持續失守，不利台股。