科技類股領漲之下，25日隔夜美股拉尾盤逆轉收高。盤中，道瓊一度大跌850點，那斯達克最多曾重挫3.5%。俄烏情勢持續緊張，俄羅斯總統普丁發令在烏克蘭開始特別軍事行動。同時，美國總統拜登也宣布，凍結俄在美的所有資產，並驅逐俄駐美高級外交官員。美股盤後期指，目前則小跌0.2%左右。

★主要指數

道瓊漲92.07點或0.28%，收33223.83點。

那斯達克漲436.10點或3.34%，收13473.59點，創一個月來最大漲幅。

標普500漲63.2點或1.5%，收4288.70點，創一個月來最大漲幅。

費城半導體漲121.36點或3.7%，收3399.16點。

★消息

俄烏局勢發展對聯準會貨幣政策的影響性，觀察美國利率期貨盤，俄羅斯軍隊入境烏克蘭之後，聯準會在3月會議升息兩碼的可能性大降至16.5%，上一個交易日約為30%。

普京宣布特別軍事行動後，國際油價7年多來首次突破100美元大關。同時，在市場擔憂俄烏衝突擴大下，美國WTI原油價格也一度突破100美元重要關卡。

最近幾周，美國新冠新確診者和住院人數急劇減少，同時，疫歿數量也同步下降。因此，美國有部分州政府已宣布，將鬆綁抗疫社交限制。

美國10年期公債殖利率下降3個基本點，盤中重回1.9%，美股收盤時約為1.96%。

★分析

克利夫蘭聯邦準備銀行認為，除非美國經濟意外反轉，否則3月先升息，未來幾個月再進一步上調利率是合理的決定。

荷蘭銀行指出，任何對俄羅斯的外匯制裁，都有可能傷及原物料市場，包括石油、天然氣、金屬以及食品等。日後，若制裁排除石油以及天然氣，這些能源交易價格可能很快就會失去反彈動力。

★類股標普500中，微軟在內的IT以及Meta的通訊服務均漲超3%，特斯拉的非必需消費品則漲逾2%，至於工業與房地產也上漲1%左右。不過，必需消費品與美國公債殖利率表現欠佳，拖累金融族群下跌幅度約1%。

★重磅股科技龍頭股早盤疲弱，蘋果一度跌5%，特斯拉最多也跌8%左右，但午盤卻逆勢全漲。特斯拉收漲4.8%，FAANMG六大科技股中，Netflix收漲逾6.1%，微軟漲逾5%，Facebook母公司Meta漲4.6%，亞馬遜漲4.5%，谷歌母公司Alphabet漲4%，蘋果也收漲1.7%左右。

★焦點股

國際油價上漲，不過，馬拉松石油、西方石油、墨菲石油、康菲石油、雪佛龍及沙烏地阿拉伯國家石油等業者卻漲跌互見。

俄軍入境烏克蘭後，在那斯達克交易的俄羅斯相關類股重挫，例如網路公司Yandex暴跌40%。

軍工武器大廠洛馬漲1.75%，股價亦創歷史新高。

eBay公布的財季中，上季買家數量年減近一成，本季財測也低於市場預估，但股價卻收漲1.56%。

租車業者Hertz，上季財報不如預期，意外虧損2.61億美元。不過，股價收漲近15%。

大漲15%的新冠疫苗藥商莫德納，全年度疫苗營收為69.4億美元，較預估值66.9億美元佳。同時，莫德納也將實施一項30億美元庫藏股計畫。

★台股ADR

台積電跌3.47%，聯電跌1.81%，日月光漲0.84%，中華電信則下跌1.18%。