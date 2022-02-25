台達電(2308)公布110年財報，每股盈餘為10.32元，公司董事會決議每股配息5.5元，董事會也決議發行不超過新台幣500億元發行總額的國內無擔保普通公司債及/或永續發展債券，以因應中長期資金需求。

儘管全球疫情未止，電子產業鏈飽受塞港、IC缺料之苦，台達電110年業績表現亮眼，110年合併營收為3146.7億元，年增11.35%，創下歷年新高，營業毛利為902.09億元，年增3.44%，合併毛利率為28.67%，年減2.19個百分點，營業淨利為313.64億元，年減0.2%，營業淨利率為9.97%，年減1.15個百分點，稅前盈餘356.27億元，年增3.95%，稅後盈餘為267.96億元，年增5.14%，創下歷年新高，每股盈餘為10.32元，其中110年第4季合併營收為837.69億元，季增5.18%，受到IC等原物料成本上揚影響，單季營業毛利為223.79億元，季減0.73%，單季合併毛利率為26.72%，季減1.58個百分點，營業淨利為73.05億元，季減6.08%，單季營業淨利率為8.72%，季減1.05個百分點，稅後盈餘為62.58億元，季減1.75%，單季每股盈餘為2.41元。

台達電董事會決議110年盈餘分配案，擬發放股東現金股息每股5.5元。

為因應充實營運資金、償還債務及/或支應業務擴展相關資本支出等中長期資金需求，董事會決議發行不超過500億元發行總額的國內無擔保普通公司債及/或永續發展債券。

台達電將於111年6月14日舉行股東會。