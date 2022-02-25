早年演出《頭文字D》、《無間道》系列電影走紅的港星杜汶澤，近年宣佈來台投資並定居，日前更透露已經移民入籍台灣，拿到中華民國身分證跟護照，而他的明星老婆田蕊妮，則是因為還要打理香港公司的事情，只能台港兩邊跑，最近則跟丈夫住在台灣，昨（24日）她在社群分享在台生活發生弄丟錢包的意外，最終結果卻讓她意想不到，直呼見證「台灣最美風景」。

曾是「無線一姐」的田蕊妮，近期都留在台灣跟老公杜汶澤相聚，因此體驗很多台灣的人事物，她昨天在臉書po文，表示當天下午發現錢包不見了，裡頭不僅有很多現金，證件、護照、信用卡等也都在裡面，因此心裡很慌，「一直努力回想自己最後一次使用錢包的時刻！」。

田蕊妮最後想起了錢包遺失前，她是在內湖某7-11買東西，心想完了應該是不可能找回了，即便內心悲觀，但她還是決定去嘗試找找，因此回到店裡，詢問店員有沒有看到一個黑色的錢包，沒想到店員立刻說：「你終於都來了，我們還擔心你不來拿回你的錢包」，之後跟田蕊妮確認了錢包的形狀、顏色跟內容物後，就物歸原主。

田蕊妮開心地感謝店員阿姨，但阿姨卻不居功，表示：「是旁邊宅急便的所長昨天見到你錢包掉在店外的地上，就拿回來，希望你會回來領回！」，有了這樣美好的經驗，讓田蕊妮大呼感動，直讚：「常聽人說台灣最美麗的風景是台灣人！我確定這是事實！」。