中國駐烏克蘭大使館微信公眾號25日發布關於請擬從烏克蘭撤離的中國公民進行登記的緊急通知。通知說，當前，烏克蘭國內局勢急劇惡化，中國在烏公民和中資企業處於較高安全風險。為準備分批包機接返有關事宜，現開始人員登記。搭乘包機根據自願原則。包機派出時間根據飛行安全情況確定，屆時將提前通知。

通知稱，擬從烏克蘭撤離的中國公民務必完整、仔細填寫表格，登記時間截止到當地時間2月27日周日晚12點，登記人員須持有中國護照或旅行證（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證，無護照人員須持有國內身分證）。後續安排請第一時間關注使館發布的通知。

通知表示，在此期間，請大家做好安全和疫情防護，以保障人身安全為首要，並提前準備登機物品，以便陸續接到通知後迅速行動。

2月24日，中國駐烏克蘭大使館網站發布關於請中國公民注意安全的提醒。當前，烏克蘭東部局勢發生重大變化。中國駐烏克蘭使館提醒在烏中國公民和中資企業：

1、注意當地發布的安全提示，不要前往局勢不穩地區。

2、及時關注使館微信公眾號和官網發布的資訊。

3、提高安全防範意識，可適時作一些食品和飲用水等生活必需品儲備。

4、與當地華僑華人協會、留學生會、中國商會及熟人朋友加強聯繫，必要時互幫互助。

5、疫情還在蔓延，在做好安全防範的同時，不要放鬆疫情防護。