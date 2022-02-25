先前跟班西蒙斯一起被七六人交易到籃網的塞斯柯瑞，25日談到班西蒙斯拒絕替七六人出賽窘境，小柯瑞表示，「西蒙斯無須為了過去的事情道歉，生意就是生意，之前有人問過我，他需要跟我們道歉嗎？這只是生意，他不用跟誰道歉！」

「當班西蒙斯走上球場，我知道他會做好自己工作，他只是在做他認為對他有利的事，」塞斯柯瑞表示，「球隊在交易或做其他的事，也會做同樣行為，我很能理解這一點，因為我也經歷類似情況，西蒙斯只是單純不想待在費城打球了。」

「我想班西蒙斯在場上是個很有天賦的球員，他跟恩比德一起打得很好，但兩人關係不太穩定，」塞斯柯瑞說，「他很聰明，也讓每個人都變好，現在他跟新隊友相處融洽，看起來很樂觀積極，我希望他可以趕緊回到球場，做該做的事。」

班西蒙斯目前已經開始投入籃網訓練，不過距離他本季首次上場還需一段時間，因為籃網總教練納許認為，西蒙斯的體能狀態還沒達到上場標準，也讓籃網球迷想要看他上陣還需等等，反而是杜蘭特已經開始高強度對抗訓練，付出時間會比班西蒙斯更早。