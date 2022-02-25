中國在烏克蘭問題的立場備受各界關注，北京雖然在一些議題上支持俄羅斯，但也沒有全力下注，與西方抗衡，反而是盡力在事件中爭取平衡。美國之音引述歐洲學者分析，中國樂於見到美國忙於歐洲事務，樂於見到歐洲從中國議題上分心，中俄看似正在建立新國際秩序，而對北京重要的是在當中尋求穩定。

正當俄羅斯進攻烏克蘭全國多地，各界關注中國的表態，然而北京給出的答案看似是模稜兩可，沒有過於支持莫斯科，也沒有譴責。學者分析，在現今形勢，中國重視與俄羅斯關係，但不代表北京會完全支持莫斯科，重要的是不會因為對方的行為而令國際上的利益受損。

中國外交部長王毅週末在慕尼黑安全會議提到，需要保障包括烏克蘭的領土完整和主權，數天後又指任何國家的合理安全關切都應得到尊重，意指俄羅斯針對烏克蘭的行動是有理的。

觀察家也留意到，中國官媒新華社在2月22日報導普京承認烏克蘭東部兩個「共和國」時，文中使用了引號，顯示中方未承認兩地的地位。

美國之音引述「歐洲對外關係委員會」(European Council on Foreign Relations)亞洲項目主任歐特爾(Janka Oertel)分析稱，「觀察中俄關係，最有力的證據是二月初北京冬季奧運前，兩國就多種議題發表的聯合聲明。」

她說：「在那個時候，雙方根本不用這樣做，不需要在那些議題上支持對方，習近平沒有需要公開反對北約擴張。因為最高層的習近平不遺餘力地作出這一步，我認為這樣比起新華社使用引號與否，更能顯示雙方關係。」

歐特爾說，比起2008年夏季奧運時，美國、法國、澳洲的領袖到北京出席盛事，現今中國逐漸在國際上孤立，剛過去的冬奧只有一群「平庸的獨裁者」出席，而普京已經是比較重要的國際領袖。

她說：「我們需要考慮這一點，從整個情況來看。這不是說中國會支持任何俄羅斯做的事，但是這也意味中國會在它認為不那麼重要的事上保持安靜。」

歐特爾說，中國願意為政治目的付上經濟代價，例如管治香港的問題和阻止某些新股上市的影響。即使烏克蘭是中國「一帶一路」戰略夥伴，出口不少糧食到中國，歐特爾指烏克蘭和中亞對中國的經濟意義不大，只是「零用錢」。

她又指，中國不希望在一個國家的領土主權上表態；俄羅斯也不需要中國的政治支持，只需要經濟上的支持，例如兩國最近簽訂合約，俄羅斯向中國提供100億立方公尺的天然氣。

歐特爾認為，中國政權內部有激烈討論，如何處理這次危機，因為中國不想因為俄羅斯的行為而遭到打擊。她說，若果俄羅斯的行為導致油價暴升，令投資環境更為不穩定，或者擾亂供應鏈，這些都對中國不利。

她說：「中國樂於見到美國忙於歐洲事務，樂於見到歐洲從中國議題上分心。對我來說，這是一個有趣的新現實，我們又再碰上這個國際秩序的問題：中國支持俄羅斯，令俄羅斯作出這種行為的代價變得更小，基本上這是又一次對現有的國際秩序的挑戰，而這有可能是未來新世界運作的模式，我們以前認為不可能發生的事正在發生，我們要非常小心雙方的利益轉換會帶來什麼狀況。」