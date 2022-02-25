俄羅斯在昨天向烏克蘭發動攻擊，讓兩國形勢陷入危險局面，而位於烏克蘭當地舉行的運動賽事也連帶受到影響，據英國媒體《每日郵報》報導，在烏克蘭當前的嚴峻局勢下，當地的烏克蘭足球超級聯賽將至少暫停30天。

Due to the on-going crisis between Russia and Ukraine, the Ukraine's Football League is paused for 30 days. pic.twitter.com/thFJh8Gbhs — NairaBET (@NairaBET) February 24, 2022

原本烏克蘭聯賽經歷兩個月冬季休息階段，原本在台灣時間今晚將重新開打，沒想到昨天俄羅斯竟向烏克蘭多處發動軍事攻擊，俄軍坦克更進入烏克蘭第二大城哈爾科夫及首都基輔，爆發當地逃難潮，這也嚴重打擊了體育賽事的進行。

烏克蘭足球超級聯賽透過官方聲明表示：「由於烏克蘭實施了戒嚴令，烏克蘭超級足球聯賽已經暫停進行。」基輔迪納摩隊總教練盧塞斯庫(Mircea Lucescu)也證實了消息，目前外界推斷比賽將至少停止30天，是否再延後還要看國際情勢來決定。

此外世界盃歐洲區附加賽原本預計於3月在烏克蘭舉行，其中俄羅斯和烏克蘭都有參賽，目前局勢也可能讓比賽延後舉行。而在幾天前歐足聯(UEFA)還有考慮到是否要將5月28日的歐冠決賽移往別處，原本此賽事將在俄羅斯聖彼得堡舉辦，現在還在尋找其他的替代方案！