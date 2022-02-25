陳時中是否出戰台北市？還是要參選桃園市長？日前，呂秀蓮前副總統接受網路節目訪問時，直接點名陳時中「要選就快辭職」，還說「不要小看桃園市民的水準」。話還言猶在耳，近日又傳出另一位前副總統陳建仁，似乎有機會挑戰台北市長選戰，而且陳建仁去年底（2021年）加入民進黨，推薦人是蔡英文總統，更被民進黨內視為蔡英文後時代的新活棋，甚至有可能牽動雙北市長的布局，六都選戰的名單是否已經確定？

選北市是震撼彈？煙霧彈？陳建仁負面聲量第1名「高端疫苗試驗注射到安慰劑」

針對人選的部分，資深媒體人周玉蔻在臉書上公布「民進黨戰略選戰名單」，包括台北市陳建仁、新北市林佳龍、桃園市陳時中、台中市蔡其昌，名單一出，立刻引起討論，尤其是陳建仁選台北市，更成為熱議焦點。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/01/01~2022/02/22）統計調查，形象不錯的陳建仁，過去一年爭議事件不算多，2021年最明顯的幾波負面聲量高峰，幾乎都與高端疫苗有關，包括負面聲量第一名出現在7月16日，當時陳建仁在臉書上自揭參加高端疫苗人體二期試驗，解盲結果注射到的是安慰劑，引起相當大的討論。不過，有綠營人士進一步指出，陳建仁會不會投入選戰，目前言之過早，甚至有人評估，陳建仁加入民進黨籍的深層涵義，其實是要扮演特定派系，牽制目前副總統賴清德，未來在競逐2024總統大位上，具有相當關鍵的角色。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

選台北市出局了嗎？ 陳時中負面聲量兩大高峰「3+11、疫苗卡關」

相較於陳建仁，衛福部長陳時中的負面網路聲量，則是明顯多出許多，光是還原3+11政策始末，否認卡關疫苗採購，強調「我敢講，民間事實上就是買不到」，紛紛創下負面聲量兩大高峰，但身為防疫指揮官的陳時中，無論是防疫、疫苗政策上，本來就難以避免挨轟。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

陳建仁真的能夠成為民進黨的活棋嗎？陳建仁被點名可能擠下陳時中力戰蔣萬安，究竟是選戰震撼彈？還是煙霧彈？就等民進黨公布最後的戰將名單。尤其是周玉蔻更點出「這幾位戰將的特色：進可攻，退可守」，更是給外界不少想像空間。而陳建仁形象和醫學專業都相當加分，因此若有機會披綠袍出戰，勢必會吸引到不少選票。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月01日至2022年02月22日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳建仁、陳時中』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)、「網路正負評比」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註3 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。