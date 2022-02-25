健鼎(3044)110年財報出爐，110年稅後盈餘為58.58億元，年減4.4%，每股盈餘為11.15元，連續3年每股盈餘超過11元，由於客戶訂單強勁，健鼎預估，第1季營運可望優於去年第4季，全年業績也會比去年好。

受人民幣對美元升值、原物料上漲、折舊比例略增影響，健鼎110年第4季合併營收為166.86億元，營業毛利為32.17億元，單季合併毛利率為19.3%，季減0.1個百分點，單季稅後盈餘為15.24億元，以期末股本52.56億元計算，單季每股盈餘仍達2.9元。

由於客戶受長短料影響出貨延滯、人民幣對美元升值、原物料及人工上漲影響，健鼎110年合併營收為630億元，較109年之555.48億元成長13.42%，創下歷年新高，營業毛利為118.99億元，較109年111.5億元成長6.7%，營業淨利為66.13億元，較109年65.74億元成長0.6%，稅後盈餘為58.58億元，較109年61.25億元減少4.4%，以期末股本52.56億元計算，每股盈餘為11.15元，連續3年EPS超過11元。

就各產品來看，DRAM/SSD佔健鼎110年營收比重約19.2%，Automotive約佔17.9%，Server/Networking約佔16.9%，手持裝置佔比約14.6%，Display約佔13%，NB約佔8.3%，Hard Disk Drive約佔4%，其他約佔6%。

健鼎表示，由於產品應用分散，各產品應用HDI比例增加，已超過35%。

健鼎湖北仙桃三廠於去年下半年開始量產，新增約10%產能，總產能由900萬平方呎增加至1000萬平方呎，新增產能70%用於多層板，30%為HDI。

健鼎1月合併營收為65.09億元，年增11.93%，創下歷年新高；健鼎表示，第1季營運可望優於去年第4季，法人預估，健鼎第1季合併營收可望上看170億元。

展望今年，健鼎表示，今年車用及伺服器需求都不錯，且新產能順利開出，今年營收很樂觀，成長不是問題，由於產品價格已反應成本，只要人民幣持穩，今年營收及獲利有望同步優於去年，法人預估，健鼎今年營收可望上看680億元到700億元。