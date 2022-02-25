俄羅斯24日發動入侵烏克蘭戰爭後，美國、歐盟及全球主要經濟體不約而同對俄羅斯發表強硬譴責。面對烏俄情勢，美國總統拜登曾表示，不會出一兵一卒進入烏克蘭，避免引發世界大戰。無黨籍立委高金素梅今(25日)在臉書提到，追問美國為何不出兵相救是問錯了問題，應該追問的是「美國為什麼一定要推銷這場可以避免的戰爭？」也許早在2003年美國就公布過答案。

高金素梅表示，這場衝突本來靠著外交的不斷斡旋，和平的曙光其實已經不遠了...，但是，一直以來依靠發動戰爭擺脫危機的美國，卻決定要兜售戰爭，它為了解決自己美元因為超印而不斷貶值的危機，無視德國、法國，甚至烏克蘭的外交努力成果，就是要製造戰爭行情，讓金融大戶和賣武器的軍火商從這場戰爭的宣傳中牟利。

高金素梅指出，烏克蘭總統澤倫斯基努力地避戰，得到過俄羅斯總統普丁正面地回應，但是，顯然澤倫斯基無法控制烏克蘭的軍隊，烏克蘭軍隊在烏東停火線上的攻擊，歐洲安全組織都明白地記錄著，於是，和平的底線被突破，衝突爆發了。

高金素梅表示，追問美國為何不出兵相救是問錯了問題，應該追問的是「美國為什麼一定要推銷這場可以避免的戰爭？」也許早在2003年美國羅織謊言、侵略伊拉克的時候，就公布過答案了：因為這符合美國的利益。因此她認為，當我們的政府誇耀和美國的關係「堅若磐石」的時候，我們還記不記得蓬佩奧說過什麼？他說：「我們撒謊、我們欺騙、我們偷竊，我們還有一門課程專門來教這些。這些提醒我們美國是如何造就了今日的榮耀。」戰爭是多麼痛苦的領悟啊！和平到底丟到哪裡去了？

高金素梅的分析文曝光後，引發網友討論，有人在其貼文底下留言表示，「所言甚是」、「明講不出兵，那不是在邀普丁儘快出手嗎？老美也太壞了」、「寫的真貼切」、「說得太對了」、「美國一直是世界流氓，到處制造戰爭，從中獲利」、「美國是靠不住的」。