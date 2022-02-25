周翁將重要資料遺失求援警方。（警方提供）

台中市75歲周姓老翁日前將存摺、車禍理賠資料遺落在計程車上，由於不記得車號，他心急如焚求援警方，大雅警分局潭北派出所員警緊急調閱路口監視器，1小時火速尋回，讓周翁總算放下了一顆懸著的心。

周姓老翁在下雨天穿著雨鞋走進潭北派出所，焦急稱自己從潭子區潭富路2段搭計程車前往神岡區公所，下車後發現存摺、病歷等資料遺落在計程車上，由於是路邊攔車，不記得車牌號碼，由於重要資料是要進行交通事故調解用，希望警方能協助找回。

值班警員林宜芳與備勤警員劉尚倫合力調閱路口監視器，以周翁提供上車時間及地點等資訊，逐一過濾當時經過計程車，在一番努力過後，總算聯繫到搭載老伯計程車司機。

該司機表示，當下發現遺失物時回到下車地點等待失主，但許久未等到老翁返回，接到潭北所電話後，便立即將資料送至派出所交還。對於重要資料失而復得，周翁總算放下一顆懸著的心，感謝警方積極協助。

潭北派出所長莊昆穎呼籲，民眾在搭乘計程車、公車等大眾運輸工具時，可以養成記下車牌或司機姓名的習慣，並於下車時仔細檢查隨身物品，只要記得多看一眼，就能大大降低東西遺失的可能。