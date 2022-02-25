俄羅斯總統普丁周四宣布向烏克蘭開戰，雙方爆發激烈軍事衝突，使得俄羅斯股市盤中一度腰斬50%，市值一天蒸發約2590億美元（約台幣7.25兆），盧布暴貶9%創新低，使得俄國央行釋出1兆盧布（約台幣3300億元），增加市場流動性。

CNN、The Economic Times等外媒報導，以美元計價的RTS 指數盤中腰斬50%，而以盧布計價的Moex指數也一度重挫45%，使得俄股市值一天就燒掉約2590億美元，約市值的三分之一。

俄羅斯銀行、天然氣及石油巨頭的股票遭嚴重拋售，俄羅斯最大的銀行Sberbank股價下跌43%，俄羅斯石油公司的股價也慘跌43%，此外北溪二號計畫背後最大的天然氣公司俄羅斯天然氣也重挫約35%。

安本資產管理（Aberdeen Asset Management Plc）新興市場與固定收益董事Viktor Szabo表示，「現在球在西方世界的手上，我們必須觀察經濟制裁能走多遠，俄羅斯是否會留在世界金融體系中。」

為了穩定金融市場狀態，俄羅斯央行預計釋出1兆盧布資金提高流動性，此外，他們也還宣布將對外匯市場進行干預甚至禁止賣空。不過，俄羅斯央行並為提及升息的可能性，過去一年央行已將利率提高525個基點以抑制通貨膨脹。