33歲女星拐拐，擁有美麗臉蛋與火辣身材的她，曾榮獲網友心中10大網拍女神第一名，由於感情仍處於空窗狀態，讓她近日已到醫院進行凍卵手術，還在Instagram分享打排卵針的過程及術後後遺症，引發網友熱議。

拐拐透露幾年前就有想要凍卵的想法，但礙於工作要拍性感造型，加上旁人沒有相關經驗能夠分享，因此只好作罷，如今在父親催促下進行凍卵，昨（24日)在Instagram限時動態分享心得，她表示術後卵巢受到刺激，導致肚子會腫脹，但每個人程度不一，像她跟有相同經驗的人比較起來，就屬於較輕微的狀態，不過腰圍還是腫脹一圈，就連小腿也有點水腫，加上還有個副作用就是「抑制不了自己情緒」，讓她不免擔憂起來。

拐拐分享打排卵針過程及術後後遺症。（sabrina5477_IG）

由於目前處於此狀態，讓拐拐表示不管做什麼動作都要特別小心，尤其特別嚴禁大動作和扭轉到卵巢，否則可能造成更嚴重的腹水，好在醫生診斷後表示預計1~3週之後會慢慢消除，才讓她放下心中一顆大石頭，此外她也示範打取卵針的過程，透露每隔幾天就要在肚皮扎針，但強調針頭很細短，比打美白針更沒有感覺，打完後更對鏡頭開心比YA，看起來相當得心應手。

拐拐手術後成功取得15顆健康成熟的卵子。（拐拐 Sabrina Youtube）

拐拐透露凍卵手術約1小時左右，最終成功取得15顆健康成熟完整的卵子，更透露醫生表示以她的年紀能取得15顆算很健康，讓她忍不住驚呼：「說不定再晚個兩年，可能就取不到10顆了」，也呼籲所有女性要凍卵真的要趁早。