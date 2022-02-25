全家便利商店(5903)投資的專營電支機構「全盈支付」獲金管會核准取得專營電子支付機構正式營業執照，成為首家零售通路結合金融產業的電子支付，董事會正式遴選出首任董事長由「全家」總經理薛東都擔任，可望於今年第2季前開業。

「全盈支付」由全家便利商店、玉山銀行與拍付國際資訊公司共同籌組，薛東都表示，台灣電子支付市場百家爭鳴，然而，「全盈支付」是唯一一家同時擁有實體零售、金融銀行、網路電商產業背景所組成的專營電子支付機構，期望集結三方策略夥伴的跨產業、跨虛實的優勢，滿足消費者、商家的需求，打造便利商店暨金融支付生態圈。

「全盈支付」可望於今年第2季前開業，將提供代理收付實質交易款項、收受儲值款項及國內小額匯兌等金管會核准之業務，正式進軍嗶市場。

全家表示，甫獲營業執照的「全盈支付」將加速規畫推出金融科技服務，未來除了可在「全家」近4000間店舖及餐飲集團使用外，更拓展至跨通路場景，以期提供更便利、更好買及更多元的服務平台，藉以串接消費者每一天的生活場景與生活金融需求。

「全盈支付」董事會也正式選出首任董事長由「全家」總經理薛東都擔任，並延攬具有多年數位金融經驗、被市場譽為「數位大將」的玉山金控副總經理劉美玲為總經理。

劉美玲表示，未來「全盈支付」將以金融科技打造全新的電子支付平台，提供支付、儲值、轉帳、多元金流整合等服務，並串接食衣住行育樂各大面向，滲透消費者生活中各種使用情境，實現場景金融的創新運用。