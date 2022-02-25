面臨入冬以來首波寒流來襲，位於沿海空曠地區的養殖業者影響更劇，農金局檢視農業保險保單，統計截至2月22日，台南地區連續超過10小時溫度低於攝氏10度以下（含10.0度），已有虱目魚、石斑魚及吳郭魚等氣象參數型保單達理賠標準，初估有32件出險，理賠金額約400萬元，農金局已促請產險公司應儘速完成賠付，提供漁民即時補償。

農金局表示，氣象參數型保險依照約定氣象條件為啟動理賠標準，具公正及客觀性，不須進行勘損，可提供農民最即時補償。目前與寒害相關之保單有：蓮霧保險附加險、梨氣象參數型保險，及石斑魚、虱目魚、鱸魚、吳郭魚溫度參數保險等6張保單，為減輕農漁民財務負擔，農委會持續提供1/3至1/2保險費補助，鼓勵更多農民來參與農業保險。

農金局指出，針對寒流來襲，請農漁民隨時留意最新氣象資訊，採取相關防範措施；因應氣候變遷日趨嚴重，農漁業經營風險相對提高，面臨的災害型態多元，藉由保險機制，降低災害損失及維持穩定收益，截至2022年1月底止，已開發25種品項、39張保單，請踴躍投保農業保險，讓農漁業經營成果多一重保障。