農委會為協助農漁民子女繼續升學，設有助學金的機制。2022學年度第2學期農漁民子女助學金3月1日開始受理申請，在3月31日前可向戶籍所在地基層農（漁）會申請。

農委會表示，農漁民子女助學金申請條件包括：

一、申請人為農保被保險人、農會正會員之農民或漁會甲類會員之漁民。

二、學生之父母2020年度綜合所得總額未超過新台幣114萬元。

三、學生就讀國內大專校院(或高中職)，前一學期德行成績乙等或70分以上，且未領取政府學雜費減免優待補助者。

農委會指出，符合上開條件之農漁民可在受理期限內提出申請，依學生就讀公立或私立大專校院或高中職給予4000至13000元不等之就學補助。

農委會特別說明，政府為協助學生就學，各部會或地方主管機關針對特定族群提供多種助學措施，基於不重複分配有限的社會福利資源原則，倘符合其他部會免學費或助學措施，僅得擇一請領。例如教育部實施十二年國民基本教育，推動高級中等學校一定條件免學費措施，若選擇教育部之免繳學費措施，則不得領取農漁民子女助學金。

農委會說明，有關農漁民子女助學金之申請規定可詳閱「農漁民子女助學金申請作業要點」；農委會已併同申請表件登載於官方網站(https://www.coa.gov.tw) ，可點選：「線上申辦」→「農民福利與救補助」下載。關於申辦事宜或有相關疑問，可就近洽詢當地基層農（漁）會；或於農委會網站→「便民服務」→「常見問答集(FAQ)」→「歡迎申請農漁民子女助學金」查詢；亦可撥打農委會農業諮詢專線(02)449-9595詢問。