烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）當諧星時用小弟弟彈鋼琴的片段

不到4年前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）還是國內最受歡迎的電視喜劇演員之一，除了在諷刺性電視節目中演出外，還曾在劇團表演，用小弟弟彈了5分鐘的鋼琴。

據《紐約郵報》（New York Post）24日報導，現年44歲的澤倫斯基2019年以壓倒性優勢贏得總統大選。不過，據說他背後的大金主，正是烏克蘭最富有，也最腐敗的寡頭之一，也就是1+1電視（1+1 TV）頻道老闆柯羅莫伊斯基（Igor Kolomoisky）。

他曾在熱門連續劇「人民公僕」（Servant of the People）中扮演總統，不過，或許當初連劇作家做夢也沒有想到，他不但成為烏克蘭總統，如今還成了歐洲新戰爭舞台中心的領導人，並在俄羅斯全面侵略烏克蘭之際，面臨遭暗殺的危險。

In a video address to his nation, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said that Ukrainians died and 316 were wounded on the first day of Russia's invasion: "Let those who gave their lives for Ukraine be remembered forever," he said in Ukrainian. https://t.co/G8090VdzzD pic.twitter.com/PqqdUXgJOm — CBS News (@CBSNews) February 25, 2022

澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhail Podolyak）周三告訴當地媒體，他很擔心，俄羅斯可能會針對總統，發動傘兵突襲。他並強調，俄羅斯的目標之一，就是推翻烏克蘭領導階層。

令人意外的是，澤倫斯基雖曾當過諧星，但專家說，儘管慷慨激昂的演說未能阻止俄軍入侵，但他看來卻相當能應付局面。就在俄軍進攻前3小時，他對俄羅斯人和烏克蘭人發表強而有力的演說，懇請大家想想，「你們為何而戰？」另外在對國人發表的電視和線上演說中，他號召烏克蘭人致力抗俄，為國而戰。

他在宣布與俄羅斯斷交的演說中，力促俄羅斯人，要是還沒有喪盡天良，那正是該走上街頭抗議俄烏戰爭的時候了。

而讓許多人震驚的是，澤倫斯基雖然在說俄語的烏克蘭東南部長大，但就算周四俄軍進攻前，他的心仍向著烏克蘭。此外，原本大家以為，他會成為柯羅莫伊斯基的傀儡，但他卻將自己重塑為反寡頭的十字軍，猶如他出身親俄的烏東，卻成為國家主義者般。

長期研究烏克蘭的專家貝蘭特（Russ Bellant）說，他了解烏克蘭置身於大國較勁的權力博弈中，因此沒聽命於俄美，力求獨立自主。更重要的是，他了解親俄前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）的下場。這位71歲的前總統在2014年的「廣場革命」（Maidan revolution）中，被抗議者推翻下台。而烏克蘭人認為，澤倫斯基雖然沒有太多政治經驗，但仍希望他獲得各方支持。

至於在私人生活方面，澤倫斯基和2003年結婚的妻子奧琳娜（Olena Zelenska）育有1子1女。