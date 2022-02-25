台北1名國中少女小芳（化名）4年前參加國小畢業旅行時認識領隊男子，男子對她一見傾心，2年後在臉書上找到小芳帳號並開始追求，小芳墜入情網後與對方在國小廁所、停車場、家中等地嘿咻，最後意外懷孕，此次才曝光，男子坦承多次性交，曾1天索討3次，遭法院判刑9個月，可上訴。

判決書指出，男子2018年擔任小芳國小畢業旅行的領隊，當時就對小芳的外貌留下深刻印象，2年後透過臉書找到小芳帳號，並開始展開追求，1個月後就與當時國中的小芳發生關係，地點曾在國小廁所、遊樂場停車場、摩鐵等地，2個月來發生至少10次性關係，甚至1天最多發生3次關係。

小芳最後意外懷孕，家人才得知此次報警提告，男子則坦承犯行，表示願意分期賠償50萬，但金額喬不攏和解破局，高院認定男子在2020年8月中旬在少女房間性交2次，9月初又在同一地點做了3次，月底凌晨3時在高雄義大遊樂世界停車場車震1次，陸續又在國小廁所、新北投捷運站附近旅館發生關係。

法官認為謝男與14歲少女交往卻沒克制情慾，2個多月間性交10次，最後導致少女懷孕墮胎，考量謝男沒有前科、認罪有悔意，依對14歲以上未滿16歲女子性交罪，判他9月徒刑。可上訴。