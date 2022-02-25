網紅蕾菈（Lyla）是人氣YouTube團體「反骨男孩」成員之一，最近再婚穩交近1年的DJ湯宇，獲得外界的祝福。曾生過小孩的她，深受產後胸部下垂的困擾，日前決定動刀隆乳，將過程紀錄在社群平台，不過術前曾害怕湯宇的看法，想不到另一半竟全力支持，只心疼她挨刀，讓蕾菈非常感動：「這世界上怎麼有這麼好的男人？」

蕾菈23日在YouTube頻道上傳隆乳的影片迴響極佳，昨（24日）火速在IG分享手術相關的動態，她坦言術前有所顧慮和害怕，向湯宇傾吐後，對方不但沒過問太多，反而還鼓勵：「你如果覺得會快樂，你就去做！剩下的交給我！」

蕾菈獲得勇氣後，跑了好幾間診所，終於鼓起勇氣重建乳房，但擔心傷口開在很明顯的部位，湯宇可能會反感，想不到丈夫非但不在意，還反過來安慰：「我只希望你一次做到好，不要到最後覺得哪裡不滿意又要挨刀了。」蕾菈聽了感動不已，大呼：「阿湯是鬼吧，這世界上怎麼有這麼好的男人？」而且更窩心的是，湯宇不嫌麻煩地替術後的蕾菈把屎把尿，讓她萬分感激。

做好胸部後，蕾菈自信心大增，在留言區補充：「然後，既然我敢公開我的奶是假的，我就不害怕被酸民說假奶，阿我就真的是假奶呀！」大方的態度反而獲得網友好感，得到不少的鼓勵：「做自己才是菈菈」、「勇敢的你」、「＂如果會快樂＂這好重要！恭喜蕾菈」。

同時，蕾菈也在IG限時動態張貼術後日記，公開分享隆乳的感受、如何照顧及外觀變化等，更大方PO術前術後對比圖，希望能鼓勵到所有的產後媽媽「知道自己並不是孤單的，你們都是勇者。」