72歲大陸名導演張藝謀和第二任41歲妻子陳婷11年前註冊結婚，兩人育有2男1女，先前挺過超生風波後，張婷近日透露老公為北京冬奧會盡心盡力，不捨另一半天天上演「自殘式的工作節奏」。今(25日)上午，陳婷發文，宣布已經向微博提出申請，要求去除「張藝謀妻子」的頭銜，她雖表示是工作人員先前好意幫她申請的，現在想改正回來，但仍讓人好奇是否與她先前發長文有關。

陳婷本來是舞蹈團演員，1999年參加《幸福時光》選角相識相戀張藝謀，兩人進而組成家庭，2013年張藝謀透過工作室發表聲明，承認和太太陳婷生了2子1女，之後更就「超生」問題向大眾致歉，隔年無錫濱湖區計生局向張藝謀索討計劃外生育費及社會撫養費約748萬人民幣，相當於3315萬台幣，張藝謀隨即在30天內透過轉帳繳清，事件才算告一段落。

陳婷要求刪除微博上「張藝謀妻子」認證。（圖／翻攝自陳婷wb微博）

張婷當時無奈表示，自己之後會更常使用微博，向外界分享一家人的生活真實情況，「三個孩子，十幾年的感情在有些人眼裡竟成了眼中釘！既然這樣，我們決定今天開始借（藉）微博這個平台，跟關心我們的朋友分享真實生活的點滴」，近日她更發文，承認：「對不起我沒有那樣的大格局也不懂所謂的使命感，從一開始我就不支持他（指張藝謀）當冬奧開閉幕式總導」。

對於老公的辛勞，陳婷都看在眼裡，並說：「成功背後的代價是什麼？是正常的生活，是休息的時間，是健康，是生命！」引發外界熱議，還有人稱她發言不當。今陳婷曬出送出申請的截圖，表示：「微博認證是之前導演工作室工作人員好意幫我申請的，因為我重名太多怕搞混。本不是我意，現糾正過來」，宣布要求刪除微博上「張藝謀妻子」的認證，又掀起討論。

網友見此回應陳婷：「姐姐不用理會閒言碎語，和張導好好的，開心就好」、「這行為是個人意願但發個微博就..稍顯情緒化，身份特殊年齡及經歷也不少了，不應該在網絡上這麼輕易讓別人看明白」、「好好過自己的日子，管別人怎麼說呢？！不要被噴子們左右了自己的生活，你做的沒錯！」、「本來就是他妻子啊，這樣認證也不很正常，有些人真的是喜歡管閒事」。