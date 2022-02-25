在全球淨零碳排趨勢下，經濟部率先應用科技布局，以科技專案支持工研院研發「5G節能專網解決方案」，結合和碩5G基站共同參加世界行動通訊大會MWC線上展會，首次在全球發表5G節能專網解決方案，以智慧節能演算法配合網路流量監控及流量重新導向技術，讓5G基站提供聰明節能兼具不中斷服務，促進5G基站普及，為5G專網發展切入節能減碳新商機。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示， 工研院多年來鑽研專網網路管理技術，曾兩度獲得全球小型基站論壇獎（Small Cell Forum Award；SCF Award），顯示臺灣的5G基站智能化管理技術研發已與國際同步。IEEE相關研究顯示專網耗能比例中，以基站耗電量最多占50-60%，工研院與和碩線上參展5G O-RAN端到端節能控制系統，在去年合作的臺灣首套符合5G O-RAN系統架構之智慧基站網管系統基礎上，提供專網部署最佳解決方案，快速布建專網設備，可針對不同智慧工廠、智慧醫院、智慧娛樂等各式專網應用快速擴充，有效率管理專網。 和碩聯合科技第六事業處總經理馮震宇表示，和碩近年來投入大量優質研發人力布局5G O-RAN 開放式基站，專注在產品技術研發與垂直整合應用。產品形態已由過往聚焦的用戶終端設備，提升到提供符合3GPP及O-RAN標準的端到端5G企業專網解決方案。目前已掌握5G關鍵技術如x86硬體設計、L1 物理層加速、L2／L3 通訊協定、網路功能虛擬化、網路切片、AI邊緣運算與智慧基站網管軟體。

和碩在2021年底參加O-RAN 聯盟於臺灣區舉辦的3rd PlugFest大會，以自行開發的開放式基站與工研院協作完成5G O-RAN系統架構之服務管理與編排功能（Service Management and Orchestration；SMO），及近即時網路智能控制功能（Near-Real Time RAN Intelligent Controller；Near-RT RIC）整合展示，和碩也與多家商轉核網完成互通性測試。

馮震宇表示，此次和碩與工研院再次合作的5G節能專網解決方案，可廣泛應用在智慧工廠、智慧醫院、智慧倉儲物流、港口等5G垂直應用領域。此解決方案的出發點就是對於離峰時段的基站做效能管理，減少基地台耗電，有效降低部署企業專網的營運與管理成本。和碩將持續投入5G O-RAN端到端的專網技術研發，並致力5G垂直整合應用，同時也將藉由產官學合作，在企業專網領域深耕發展，展望國內與國際市場。

「5G節能專網解決方案」，是一套聰明管理5G基站系統節能的軟體，透過定期監控基站網路及終端裝置（如智慧工廠機台）的流量使用狀況，使用智慧演算法將終端裝置重新導向至特定基站，在不降低服務品質下，讓更多的基站進入休眠減少耗電以節省成本。