近日社群媒體上流行PO出5年前的自己，不少人都感嘆回不去！不過回不去的其實還有房價，「591實價登錄」統計5年前全台房價，對比2021年，5年間全台平均漲幅超過3成，六都中又以台南市漲幅逾4成居冠，更進一步與行政院主計處公布每月平均總薪資對比，薪資5年來卻僅成長1成，全台房價成長速度約為薪資3倍，顯示賺錢速度明顯跟不上飆漲的房價，受薪階級想靠自己購屋可說是難上加難。

據「591實價登錄」統計5年前全台房價，2017年全台房屋單價約20.1萬元，而2021年房屋單價已上漲到26.7萬元，增幅達32.8%。不過若是與行政院主計處公布的每月平均總薪資對比，薪水5年來又增加多少?2017年每人每月平均總薪資為49989元，2021年則成長至55754元，增加11.5%。也就是說2017年至今，房價增加3成，然而薪水只成長1成。

更進一步分析近5年來六都及新竹縣市房價漲幅，前三名漲幅約4成，依序為台南市43.0%、台中市42.1%以及桃園市38.9%，與2017年相比，三縣市房屋單價也正式揮別1字頭。其中漲幅居冠的台南市，若與薪資漲幅相比，差距約3.7倍，是六都之中薪水最追不上房價的縣市。全因台南房市受惠台積電南科設廠、鐵路地下化與三井OUTLET進駐等，在建設利多推波助瀾下，又以南科周邊的新市及善化兩區身價更是水漲船高。

而漲幅居次的台中市，房價也增加42.1%，對比薪資成長幅度和台南相同為3.7倍。尤其台中港重劃區因三井OUTLET開幕、台中海生館以及捷運藍線等開發議題，其中新建案房價由5年前的1字頭，如今已坐2望3。位居第三名的桃園市，在雙北房價基期過高的情況下，成為脫北者移居首選，人口紅利締造房市佳績，漲幅近4成，與薪資差距同樣高於全台平均，其中八德擴大重劃區表現亮眼，在桃園捷運綠線加持下，房價從1字頭晉升3字頭，漲勢驚人！

再來，漲幅超過2成的則有高雄市與新竹縣市，分別為27.8%與23.1%。5年來高雄房屋單價正式邁向2字頭，房價漲幅約薪資成長速度的2.4倍，尤其近年被認為是推升房價保證的台積電，於2021年年底正式宣布將在楠梓設廠，造成該區房價一口氣飆升。「炒房之都」新竹縣市也不惶多讓，在竹科新貴買盤下，房價5年成長23.1%，又以東區及竹北房價更是翻倍漲，房價成長速度約薪資2倍。

最後，對比5年前，台北市房價漲13.7%，新北市則是18.8%，漲幅較其他都會區來的少，也因此房價成長速度與薪資差距為全台最小，台北市相差1.2倍，新北市則是1.6倍，主因是房價已在高水位，增值性相對穩定，但也因為房屋單價遙遙領先其他縣市，購屋者多只能望洋興嘆。