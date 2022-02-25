俄羅斯對烏克蘭軍隊發動全面進攻，由烏克蘭的北面、東部與南部發動攻擊，對此，前綠委林濁水表示，美國總統拜登既然給「民調」嚇壞了，俄羅斯總統普丁當然就有恃無恐，

普丁21日藉承認烏克蘭境內親俄分離主義分子占領的東部頓內次克、盧甘斯克兩省為主權獨立共和國並與之建交，下令俄軍進入當地維和，並宣稱會拿下整個烏克蘭（laid claim to all of Ukraine），隨著俄羅斯軍隊已在烏克蘭邊境（border）做好最後部署準備，烏克蘭也宣布全國進入緊急狀態，以應對俄羅斯入侵（invade）的威脅。

林濁水今（25日）在臉書發文表示，拜登既然給「民調」嚇壞了，普丁當然就有恃無恐，美國人既然怕死了會爆發戰爭，倒過來嚇倒了拜登，美國人民就只能迎接戰爭的爆發。

針對烏克蘭和俄羅斯局勢，台灣國際戰略學會理事長王崑義19日在「拜登上台一週年的台海情勢」學術研討會上也指出，美國去年8月從阿富汗撤軍，一路下來顯得灰頭土臉，所以拜登現在的民調幾近崩盤，因此為了救民調，拜登期待遇到一場戰爭，所以在本月16日時才會一直喊俄羅斯要進攻烏克蘭，但美國是個大國，不可能去跟俄羅斯打，也不可能直接去跟大陸打，這可能造成大國之間的核戰。