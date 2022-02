俄羅斯對烏克蘭軍隊發動全面進攻,由烏克蘭的北面、東部與南部發動攻擊,對此,前綠委林濁水表示,美國總統拜登既然給「民調」嚇壞了,俄羅斯總統普丁當然就有恃無恐,

普丁21日藉承認烏克蘭境內親俄分離主義分子占領的東部頓內次克、盧甘斯克兩省為主權獨立共和國並與之建交,下令俄軍進入當地維和,並宣稱會拿下整個烏克蘭(laid claim to all of Ukraine),隨著俄羅斯軍隊已在烏克蘭邊境(border)做好最後部署準備,烏克蘭也宣布全國進入緊急狀態,以應對俄羅斯入侵(invade)的威脅。

林濁水今(25日)在臉書發文表示,拜登既然給「民調」嚇壞了,普丁當然就有恃無恐,美國人既然怕死了會爆發戰爭,倒過來嚇倒了拜登,美國人民就只能迎接戰爭的爆發。

針對烏克蘭和俄羅斯局勢,台灣國際戰略學會理事長王崑義19日在「拜登上台一週年的台海情勢」學術研討會上也指出,美國去年8月從阿富汗撤軍,一路下來顯得灰頭土臉,所以拜登現在的民調幾近崩盤,因此為了救民調,拜登期待遇到一場戰爭,所以在本月16日時才會一直喊俄羅斯要進攻烏克蘭,但美國是個大國,不可能去跟俄羅斯打,也不可能直接去跟大陸打,這可能造成大國之間的核戰。