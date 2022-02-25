228連假將至，本土疫情仍緊張，雖然中央流行疫情指揮中心已經承諾，若足跡重疊被匡列隔離，相關費用將由政府「概括承受」，但不少民眾仍選擇投保防疫保單，為自我風險加一層保障，根據金管會統計，今（2022）年一月網路投保件數達75.85萬件，為去年同期的五倍以上。

鑒於許多人去年投保的防疫神單近期將陸續到期、退場，以下重新整理5家防疫相關保單內容，包含隔離、確診、住院等等理賠項目，作為不同需求的防疫規劃參考。（實際保障內容依各保險公司官方保單內容為準。）

1.富邦產險

富邦產險推出的「疫網打盡2.0」保險，共有S、XL、XXL三種商品組合，以XXL為例：網路投保費用一年期801元，隔離理賠5千元，確診理賠1萬元，另外若發生疫苗不良事件，也會有相關補償。

2.中國信託產險

中國信託產險提供網路投保費用345元的「防疫心生活」專案，採免收據定額給付：隔離給付1萬元保險金，確診則給付5萬元，年滿20歲至65歲者可投保首年度。

3.新光產物保險

新光產物保險的「防疫險&疫苗險」方案針對不同年齡層設計，以適用20~75歲的662方案為例：隔離補償費用為5千元，確診則賠1萬元，若因疫苗接種不良事件住院，則另外有生活輔助、慰問保險金等給付。

4.和泰產險

和泰產險的防疫網路投保「新疫點零」專案依據投保年費170元至809元細分為五種，以569元的「保障型」舉例：隔離費用補償5千元、確診補償3萬元，且依狀況另有負壓隔離病房或加護病房等醫療保險理賠。

5.兆豐保險

兆豐保險旗下的「防疫兆護672」商品，強調提供完整的防疫保障，一旦被隔離，保險金給付為2萬5千元，如確診罹患法定傳染病，定額補償為5萬元，倘若接種疫苗後28天發生不良事件住院或身故，也另有補償。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察近一年網友討論「防疫保單」的熱門關鍵字，可以發現包含了「疫情」、「隔離」、「確診」、「保費」、「公司」、「投保」在內，疫情起伏確實影響了不少人購買、搜尋防疫保單的意願，且相對於許多綜合型防疫保單提供的疫苗接種相關保障，多數網友最重視的細節仍不外乎基本保費的額度、真的被匡列或確診時能實際拿得到多少理賠等，反映出民眾搜尋防疫保單的大宗需求。

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