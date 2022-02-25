俄羅斯昨天向烏克蘭發動軍事攻擊，讓兩國局勢大亂，而在世界各地打拼的烏克蘭運動員想必都很不好受，其中在美國打NBA的烏克蘭球員米哈伊柳克(Sviatoslav Mykhailiuk)、艾力克斯連(Alex Len)都紛紛為此事件發聲，譴責祖國被攻擊的行為！

Statement from the NBA's two players from Ukraine, Sacramento's Alex Len and Toronto's Sviatoslav Mykhailiuk: pic.twitter.com/hhuhey4NWV — Shams Charania (@ShamsCharania) February 24, 2022

目前米哈伊柳克、艾力克斯連分別效力暴龍和國王，是NBA唯二的烏克蘭球員，他們兩人在今天共同發表聲明為家鄉喊話說：「一場巨大悲劇發生在我們的故鄉烏克蘭。我們絕對會譴責戰爭。烏克蘭是個和平主權國家，住在那的人想決定他們自己的命運。」

接著他們也流露最真摯的一面，給予烏克蘭支持：「我們會為我們的家人、朋友、親戚與所有身在烏克蘭的人祈禱。我們希望這場可怕的戰爭能夠盡快結束。親愛的烏克蘭同胞，撐住！我們是團結的！我們與你同在！」相信在異地打拼的他們都非常心繫國家的安危。

"We categorically condemn the war."



Ukrainian NBA players Alex Len and Svi Mykhailiuk release a joint statement denouncing Russia's invasion of their homeland.



➡️ https://t.co/NQ8O7HzKJE pic.twitter.com/PzfVw9jTRG — Yahoo Sports (@YahooSports) February 25, 2022

米哈伊柳克今年24歲，身高201公分體重93公斤，2018年次輪第47順位被湖人選上，隨後效力過活塞、雷霆和現今的暴龍，本季出戰43場能貢獻5.3分2.1籃板。艾力克斯連28歲，身高213公分體重113公斤，2013年首輪第5順位加入太陽，之後轉投老鷹、國王、暴龍、巫師等隊，本季能貢獻6.2分4.6籃板。