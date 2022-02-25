1名嫁來台灣多年的越南籍廖姓女子與同鄉黃姓男子外遇，兩人在高雄林園租屋共築愛巢，但廖女反悔有意分手，黃男無法接受，竟怒持水果刀砍傷廖女後還尋短，幸好兩人均獲救。高雄地院依殺人未遂罪，判黃男6年，可上訴。

2021年3月18日上午10時45分左右，林園警分局接獲報案稱有人爭執受傷，需協助送醫，立即指派員警到場處理。員警到場時，發現5層樓高的民宅，4樓窗邊外牆竟有大片血跡流下，相當驚悚，趕緊上樓察看。

39歲廖姓越南籍女子開門讓警方進入時，簡直嚇壞警方，警方當時發現廖女右臉頰有15公分長刀傷、左手臂也有刀傷，但她意識清楚。房內疑似行凶的35歲黃姓男子則是奄奄一息，頸部、左右手腕都有刀傷，傷勢較重，警方趕緊呼叫119將兩人送醫，經救治後無礙。

目擊者表示，當時廖女神情慌張，跑到窗邊對外高聲呼救，在窗邊外牆留下大片血跡，還一度用床單擦拭。鄰居第一時間以為是有人在出租套房裡自殺，嚇得趕緊報警。

檢警查出，廖女從越南嫁來台灣領有身分證，與同鄉黃姓男子發生情愫，在林園區租套房同居，不到1個月廖女就對黃男提出分手的意願，但黃男認為自己隻身在台又欠下債務，生活上需仰賴廖女，不甘就此放手，雙方才發生爭執，持刀傷害廖女後又自戕。

黃男辯稱，廖女受傷是因為他自殺時、廖女試圖要阻擋他，雙方拉扯時不慎劃傷廖女，並沒有殺害廖女的意圖。但廖女反駁，黃男先持刀殺傷她才自戕。法官檢視證據後，依殺人未遂罪判黃男6年，全案仍可上訴。全國各縣市安心專線1925