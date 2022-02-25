府：嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭主權侵害 09:562022/02/25 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 府：嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭主權侵害。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府發言人張惇涵今表示，關於俄羅斯昨天片面展開軍事行動，我國政府嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，以及對於區域及全球和平穩定的破壞。 張惇涵表示，我們仍呼籲各方恢復和平對話，理性解決爭端。而台灣作為國際社會的一員，對於有助於和平解決爭議的努力，我們都願意參與。 張惇涵表示，基於共享民主、人權、法治等普世價值，台灣也將與全球民主夥伴密切合作，參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。 普丁：對烏軍事行動「別無選擇」 克宮曝談判條件 俄羅斯進攻烏克蘭 國際油價一度飆破105美元 #張惇涵 #嚴正譴責 #俄羅斯 #烏克蘭主權 #總統府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美聯手G7 將對俄祭更嚴厲制裁 04:102022/02/25 焦點要聞 歐洲學者：陸在烏克蘭問題爭平衡 支持俄羅斯但不損自身利益 09:072022/02/25 兩岸 拜登：普丁是侵略者 宣布多項金融制裁 凍結俄銀在美所有資產 05:222022/02/25 國際 烏克蘭遭俄入侵 律師揭給台灣人這些啟示 10:262022/02/25 政治 牛彈琴：烏克蘭戰爭帶給世界的10個嚴重後果 09:582022/02/25 兩岸 俄國開戰烏克蘭死傷令人心痛 徐乃麟俄籍準媳婦尷尬回應了 08:492022/02/25 娛樂 拜登處理烏克蘭危機淪笑柄 立委嘆：還在期待美國老大哥 10:162022/02/25 政治 俄烏戰事若沒速戰速決 她爆「台灣風險會提高」 08:262022/02/25 政治 G7同聲譴責 擴大對俄制裁 04:102022/02/25 產業特刊 蔡政府宣布：參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁 09:182022/02/25 政治 俄烏24小時惡戰後 謝金河警告3地區爆大變數 10:292022/02/25 財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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