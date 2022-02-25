總統府發言人張惇涵今表示，關於俄羅斯昨天片面展開軍事行動，我國政府嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，以及對於區域及全球和平穩定的破壞。

張惇涵表示，我們仍呼籲各方恢復和平對話，理性解決爭端。而台灣作為國際社會的一員，對於有助於和平解決爭議的努力，我們都願意參與。

張惇涵表示，基於共享民主、人權、法治等普世價值，台灣也將與全球民主夥伴密切合作，參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。