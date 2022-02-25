牛彈琴：烏克蘭戰爭，帶給世界的10個嚴重後果。（牛彈琴）

大陸政論公眾號「牛彈琴」25日表示，烏克蘭戰爭爆發。現在最關鍵的，不是戰爭，而是股市崩盤，油價金價暴漲等10個嚴重後果，包括世界看到遠離戰場的中國的難得和可貴。一次又一次，美國和西方希望集中對付中國，將越來越多資源轉移到亞洲；一次又一次被狠狠打臉，因為最大的威脅，根本不是中國。

牛彈琴分析：後果一，全球股市崩盤震盪。

看這股市跌的，感覺是拿我的錢在打烏克蘭。 但股市也是最詭譎的地方。2月24日，那斯達克開盤，大跌3.45％；但到收盤時，大漲3.34％。俄股在哭泣，美股在狂笑。應了股市古話：「大炮開打時買入，和平號角吹響時賣出。」

後果二，國際油價金價暴漲。

這可能也是普丁最有底氣的籌碼之一。最倒楣的是石油消費大國。美國人感嘆：這場戰爭，俄羅斯獲得了更多土地，美國人獲得了更高油價。

後果三，不僅僅是人道主義災難。

有些預測，這場戰爭，可能會導致5萬人死亡，500萬人淪為難民。長期看，甚至可能導致人口版圖的變化，大批烏克蘭難民，將為歐洲民粹主義和排外主義提供肥沃的土壤，進而改變歐洲政壇。

後果四，俄羅斯會咬緊牙關苦撐。

戰爭爆發後，普丁會見工商界坦言：無法預測所有潛在風險。接下來幾年，俄羅斯將不得不咬緊牙關苦撐。撐過去了，俄羅斯就否極泰來；撐不過去，那就是新的危機，甚至是更大的危機。

後果五，更激烈的消耗戰割喉戰 。

哪怕限制西方民航飛越俄羅斯領空，就會徹底攪亂整個民航市場；更別提，俄羅斯手裡，還有歐洲需要的天然氣和石油。這是一場長時間的割喉戰，一旦俄羅斯覺得已無所失去，世界又會怎麼樣？

後果六，徹底改寫歐洲地緣政治。

本來，烏克蘭已經倒向西方，申請加入北約和歐盟。但隨著俄羅斯坦克進駐，進程戛然而止。這是歐洲最後一次改寫邊境線嗎？沒有人會天真地這麼認為。俄羅斯和北約軍隊將更近距離接觸。缺少緩衝區，世界是更安全，還是更危險了？

後果七，西方不得不再次戰略調整。

一次又一次，美國和西方希望集中對付中國，將越來越多資源轉移到亞洲；一次又一次被狠狠打臉，因為最大的威脅，根本不是中國。至少短期內，西方的頭號敵人，肯定是俄羅斯。

後果八，西方心態的劇烈變化。

以前北約步步東擴，感覺勢在必得。布里辛斯基在《大棋局》中就揚言：「對美國來說，俄國實在太虛弱了，不配成為夥伴；但如果只是作為美國的病人，俄國又太強壯了。 」將一個大國逼到絕地的嚴重後果，其他國家必須仔細掂量。韓非子格言：國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也。

後果九，歐美矛盾最終會爆發。

這次烏克蘭戰爭，美歐態度有微妙差別。法國德國真不想打。英國竊喜 ，油價大漲利多北海石油；歐洲告急，倫敦將是歐洲資本轉移首選，英國是最大贏家。美英可以繼續唱高調，但法德必須考慮自身安全、經濟利益。最終，美歐在俄羅斯問題激烈分歧，俄羅斯迎來喘息之機。

後果十，世界看到中國的難得和可貴。

對西方來說，中國一不輸出革命，二不輸出饑餓和貧困，三不折騰，有什麼好說。那麼多慘痛教訓，也需要中國更加冷靜、更加清醒，千萬別驕傲，千萬別折騰。畢竟，戰爭的勝利，永遠不會是永遠。隨著時間的推移，國家發動和贏得錯誤戰爭的行為，往往會擊敗自己。