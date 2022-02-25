俄羅斯24日發動入侵烏克蘭戰爭後，引發全球關注。知名律師呂秋遠昨(24日)晚間在臉書指出，俄羅斯侵略烏克蘭對於許多台灣人來說，應該覺得很遙遠、陌生，卻又有說不出來的唇亡齒寒感，「因為，俄羅斯、烏克蘭的狀況，與中國、台灣的關係，本質完全不同，但是某些部分實在太相似。」

呂秋遠表示，克里米亞的俄羅斯人佔了65%，俄羅斯人認為，這本來就是幾十年前史達林當領袖時，強行劃給烏克蘭的「禮物」，於是發兵奪回克里米亞，並且成立克里米亞共和國，到現在國際社會只是消極的不承認這件事，沒有任何具體反應，這件事讓俄羅斯知道國際社會裡，很多國家都只是紙老虎。

蘇聯瓦解以後，北約不斷吸收華沙組織的東歐成員，呂秋遠說，這2年來北約竟然開始想要吸收烏克蘭，引發俄羅斯更為不安，而北約在川普時期，就已經跟美國關係不好，即使拜登就任以後，也還在修復中，就讓俄羅斯不爽之餘，有機會可趁。

至於烏克蘭東部，有頓內茨克、盧甘斯克兩個地區，呂秋遠表示，這兩個地區的俄裔原本就高達四成，俄語也是主要語言，因此俄羅斯就直接讓這兩個地區獨立，跟他們建交以後簽署駐軍條約，直接入侵烏克蘭東部，烏克蘭與俄羅斯於是正式開戰。

呂秋遠進一步提到，「這件事，確實與中國、台灣的本質不同，也不能就簡化成誰是好人誰是壞人，但是給我們的啟示是什麼？」他列出10點，包括：不要過於相信國際社會，他們很多的所謂支持，都是說說而已、內奸的存在，是亡國的第一步、起初敵人會要你認錯，其次，敵人會要你跪著認錯，最後，敵人不需要你認錯，會直接屠殺、好好珍惜我們現有的一切，不要讓任何人、任何國家，改變我們的生活方式等。

對此有網友表示認同，「現實就是這麼殘酷」、「只有把自己武裝得滿滿的，才能確保安全」、「太精闢了，句句說到心坎裡，願台灣不會成為下一個烏克蘭」。