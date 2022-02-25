消息面：

1.美國勞工部表示，截至19日當周，美國首次申請就業補助者減少1.7萬，經季節性調整後為23.2萬，低於再上一周經修正後的24.9萬。

2.美國上季個人消費支出（PCE）的修正值為3.1%，預估值為3.4%，初值則為3.3%。同時，上季核心個人消費支出為5%，預估值為4.9%，初值為4.9%。

3.美國上季經濟成長率季增年率終值為7%符合預期，其中，消費者支出的終值漲3.1%，較預估值稍低。

4.美國元月新屋銷售量月減4.5%，較市場預估來得差。

5.俄羅斯全面入境烏克蘭，國際油價急飆，布蘭特油價一度升破105美元的7年高點。不過，以美國為首的多國將聯手釋出戰備儲油，稍微壓抑油價漲勢。紐約期油高點曾見100.54美元，每桶收92.81美元，漲71美分或0.77%。倫敦布蘭特期油高點為105.79美元，收99.08美元，漲2.24美元或2.24%。兩者分別創下2014年7月及8月新高。

6.美元匯價升至兩年新高，俄羅斯盧布兌美元匯價卻跌至歷史新低。美元指數收漲0.869%，是2020年3月以來最大單日漲幅。同時，盤中最高為97.74，也創2020年6月3日以來最高。

7.國際金價再漲並創下17個月新高。另外，鈀價也漲至7個月高點。紐約期金收漲15.9美元或0.8%，每盎斯為1926.3美元，創1年新高。現貨金價一度也曾漲至1976美元，創2020年9月以來最高。不過，收盤時每盎斯為1896.9美元，反而倒跌0.68%。

8.比特幣反彈，目前在38763.1美元附近，上漲5.27%。