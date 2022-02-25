俄羅斯總統普丁宣布對烏克蘭採取特別軍事行動，美國在台協會（AIT）24日在臉書出美國總統拜登聲明，「全世界的人民今晚與烏克蘭人民一起祈禱」，對此，立委蔡壁如表示，在俄羅斯閃電入侵烏克蘭、快將其滅國當下，拜登竟要全世界為烏克蘭祈禱，如此不堪表現立刻成為笑柄，「還在期待美國老大哥」？

蔡壁如今（25日）在臉書發文表示，在俄羅斯閃電入侵烏克蘭，全球雖感不意外、但依然震驚，想不到在21世紀這個要向新文明前進的時刻，竟會發生血淋淋的強搶土地侵略他國慘事。美國與北約，雖然在事前已作足功夫甚至不惜祭出制裁，但在俄羅斯閃電入侵烏克蘭、快將其滅國當下，美國總統拜登竟在推特上發表：「全世界的祈禱與烏克蘭人同在」文字，如此不堪表現立刻成為笑柄。

美國政治從2009年歐巴馬時代開始，蔡壁如直言，正式進入「綜藝政治、藝人政客」時代，只要會表演、能夠博得主流媒體眼球，就能得到傻呼呼的觀眾的投票，歐巴馬當年以俊朗高瘦混血男性非裔形象，擊敗躊躇滿志的希拉蕊，已可看到美國政治改變的端倪，由歐巴馬一路至川普，更是集庸俗豔麗的表演於一身。川普身為美國總統，竟在全球公認的幾位獨裁者面前卑躬屈膝，在川普不斷吹噓和眾獨裁者的私交時，普丁正在擘畫「俄羅斯重返榮耀」藍圖。

蔡壁如稱，媚俗的美國綜藝政客，對上心機深厚、靠著黑手黨勢力維持獨裁統治的俄羅斯獨裁者普丁，勝負其實已定。美國依舊擁有全球最優秀的軍隊與諜報組織，作業效率依舊全球無敵，但是即使趨近完美的組織，遇到了庸俗的政治表演，美軍再強又有何用處？烏克蘭滅國在即，東歐、波羅的海國家如唇亡齒寒，美國再多表演與宣示都已枉然，各國還得自立自強。