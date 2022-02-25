大陸澎湃新聞25日報導，北京大學光華管理學院與北京大學經濟政策研究所24日聯合舉辦「兩會前經濟形勢和政策展望分析會」，北京大學光華管理學院應用經濟學系副教授、北京大學經濟政策研究所副所長顏色展望2022年中國經濟形勢和政策。去年底大陸中央經濟工作會議明確釋放「穩增長」的訊號，顏色表示，抓手非常明確，主要還是財政。如果政策能夠做到協調發力，今年中國經濟有望實現5.5％以上增長。

顏色指出，去年下半年來很多產業政策密集出台，同向共振，對經濟造成較大衝擊。大陸財政提前下達了1.46兆的專項債，今年全年預算內赤字會適度回檔，因為以前預算內赤字在疫情期間是超出正常情況，到了3.5％以上，現在預算內的赤字會逐步調到正常水準，更多依賴專項債發力。

顏色認為，今年專項債的力度不會低於去年，大量靠專項債去穩增長，專項債主要應用的9個大方向：交通基礎設施、能源、農林水利、生態環保、社會事業、城鄉冷鏈等物流基礎設施、市政和產業園區基礎設施、國家重大戰略專案、保障性安居工程。它的特點是既有「舊基建」，也有「新基建」。

「我們當然非常重視新基建，但是我們要起到穩增長的作用，而且對社會經濟起到一個很重要的樞紐作用，比如說我們去年限電，限電確實是因為電網投資不足，電網將來投資必然是新能源也要上，舊能源也需要上，我覺得是要新基建、舊基建共同發力，運用好規模。」他說。

顏色表示，今年專項債在發行規模上與去年大體相當，而且靠前發力，今年絕大部分的專項債上半年都會發行完畢，發行節奏會非常快。

「在貨幣政策方面，則明顯存在寬鬆空間，現在就是實行貨幣寬鬆的好時機。」在顏色看來，有「四張牌」對穩增長至關重要：一是房地產是否會進一步寬鬆；二是疫情防控政策是否會調整；三是是否會放鬆對資本和行業的監管，四是中美關係是否會顯著改善。

顏色表示，如果說第一季的經濟增速不是很理想，第二季、第三季可能會加大發力，變局更大的機率是在房地產和疫情防控政策的優化方面。怎麼樣穩定製造業的預期，從而穩定製造業的生產和投資是穩增長的關鍵點，如果政策能夠做到這些，能夠協調發力，今年有望實現5.5％以上的增長。